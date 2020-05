Fixen un preu unitari pels antisèptics

Han de costar entre 0,015 y 0,032 euros per ml

Actualitzada 05/05/2020 a les 17:34

El Govern ha fixat l'import màxim de venda al públic dels antisèptics de pell sana perquè els ciutadans puguin accedir en condicions econòmiques no abusives a aquests productes que, depenent de la quantitat que s'adquireixi, costaran entre 0,015 i 0,032 euros per mil·lilitre (ml).Aquests seran els preus màxims dels antisèptics de pell sana, autoritzats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), amb demostrada eficàcia viricida:Els envasos de fins a 150 mil·lilitres tindran un cost de 0,032 euros/mil·lilitre; de 151 fins a 300 ml de 0,023 euros/ml i, si s'adquireixen de 301 fins a 1.000 ml, costarà 0,015 euros/ml.Es tracta de preus amb IVA inclòs o, en el seu cas, l'impost de recàrrec equivalent corresponent, segons ho ha acordat per la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM), òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat, en la seva reunió del passat 28 d'abril.Aquesta Comissió, segons informa el Ministeri de Sanitat, també ha acordat revisar a l'alça el preu dels gels i les solucions hidroalcohòliques amb autorització temporal de l'Aemps.El preu màxim es va establir fa uns dies i ara es revisa per a facilitar la disponibilitat d'aquests productes.Tal com indica la resolució de 22 d'abril, els «imports màxims queden subjectes a futures revisions per aquesta Comissió, atesa l'evolució dels preus de mercat».Els formats de fins a 150 ml passaran de 0,021 a 0,025 euros/ml., mentre que els envasos de 151 fins a 300 ml, de 0,018 euros/ml passaran a tenir un preu màxim de 0,021 euros/ml. Per als formats de 301 i fins a 1.000 ml, es manté el preu màxim que s'havia establert.Es tracta de preus amb IVA inclòs o, en el seu cas, l'impost de recàrrec equivalent corresponent de protecció de la salut.