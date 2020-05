Cs donarà suport a la pròrroga de l'estat d'alarma a canvi d'estar informat de forma setmanal

El govern espanyol ha accedit a informar setmanalment Cs a canvi del suport del partit taronja a la pròrroga de l'estat d'alarma.L'executiu de Pedro Sánchez i el partit d'Inés Arrimadas han arribat a un acord aquest dimarts, a poques hores perquè el Congrés hagi de votar si autoritza l'extensió de l'estat d'alarma i després que ERC ja hagi anunciat que hi votarà en contra i que altres formacions com el PP o el PNB no hagin aclarit si facilitaran la pròrroga.L'acord del govern espanyol amb Cs contempla «contactes setmanals» amb el partit taronja per «dialogar i, en el seu cas, consensuar mesures» per a la desescalada després de la pandèmia de coronavirus.