Les perruqueries reclamen que els rebaixin l'IVA al 10%

Les perruqueries i salons de bellesa reclamen al Govern en l'inici de la desescalada la baixada de l'IVA del 21% al 10% per a reactivar la seva activitat, segons ha informat en un comunicat l'Aliança per la baixada de l'IVA, que es va constituir poques setmanes abans de l'inici de la crisi del coronavirus.



El sector de les perruqueries ha recordat que la pressió d'un IVA «desproporcionat» del 21% ha provocat la reculada i la degradació dels salons de perruqueria durant els últims vuit anys. «Sembla que és el moment imprescindible per a aplicar una baixada a l'IVA reduït del 10%», han subratllat.D'aquesta forma, creuen que la recuperació de l'IVA reduït ha de ser una eina fonamental per a secundar i dinamitzar l'activitat de les perruqueries durant aquest procés de tornada a l'activitat.El sector creu que una baixada de l'IVA al 10% podria produir una injecció de 451 milions d'euros en un sector que estima unes pèrdues de 1.280 milions d'euros per a enguany.