El govern espanyol preveu 15 alumnes per aula a final de curs

El Ministeri d'Educació preveu que hi hagi 15 alumnes per aula de cara a final de curs i avaluarà amb les comunitats autònomes si aquesta xifra pot ser superior o s'ha de quedar igual en el proper curs escolar, segons han explicat fonts del Ministeri després que el diari El País hagi publicat que el govern espanyol planeja limitar a 15 el nombre d'alumnes per classe a partir del setembre.Les mateixes fonts afegeixen que tot dependrà de l'evolució de la pandèmia, i constaten que si cal mantenir la distància social no serà possible que hi hagi 30 estudiants per aula.