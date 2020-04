Illa: «Estem consolidant el descens»

Diu que les decisions del Govern «han beneficiat a totes les comunitats autònomes»

Actualitzada 26/04/2020 a les 16:51

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha destacat aquest diumenge que amb la tendència que mostren les últimes dades sobre l'índex de contagis per coronavirus «estem consolidant el descens, estem definitivament doblegant la corba», la qual cosa ha considerat «rellevant posar de manifest».En roda de premsa després d'assistir a la setena Conferència de presidents de Comunitats i Ciutats Autònomes, Illa ha parlat des de «la perspectiva d'aquests 40 dies» de confinament.Ha explicat que des que es va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març s'ha passat d'un índex de contagis del 35 per cent, i índexs «fins i tot superiors», a la «millor dada fins ara», en haver arribat avui a un índex del 0,8 per cent, que és «inferior al d'Alemanya».Després de recordar les tres etapes «en aquest combat», ha assenyalat que després de l'etapa de transició a la nova normalitat o desescalada, entrarem en la tercera i última que és aprendre a viure amb el virus «fins que tinguem una vacuna que ens permeti derrotar-lo definitivament».Ha recalcat també que en aquestes sis setmanes de confinament s'han complert els objectius que s'havia marcat el Govern: «sis setmanes, sis objectius», ha dit, per a després felicitar «a tots els espanyols per la seva disciplina i la responsabilitat amb la qual han complert les mesures».Les decisions que va adoptar el Govern –ha afirmat– «han beneficiat a totes les comunitats autònomes», i s'ha congratulat que l'evolució de la pandèmia hagi permès prendre mesures d'alleujament i avui ja puguin sortir per primera vegada els menors de 14 anys a fer una passejada de fins a una hora en un radi d'un quilòmetre.Es tracta d'una primera mesura d'alleujament d'aquesta nova normalitat, ha dit, i per això ha reiterat la importància de mantenir el distanciament social i les mesures d'higiene.Si les coses evolucionen «per on volem que evolucionin», però sense menysvalorar els riscos ni confiar-se, el 2 de maig, tal com ahir va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, «farem un pas mes» i es permetran passejos, activitat física i altres activitats a l'aire lliure a la resta de la població.