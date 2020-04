Sánchez escoltarà els plans de desescalada de les autonomies, però decidirà el govern espanyol

Tal i com ha explicat, hi haurà un sistema de marcadors «objectius i indiscutibles» per definir la resposta a cada territori i tractaran valors qualitatius i quantitatius a l'hora d'avaluar l'evolució. Així, tot i que Sánchez ha recordat que la desescalada serà «asimètrica» en funció de cada realitat, ha remarcat que qui la coordinarà serà l'executiu espanyol.



El govern espanyol «no recentralitza»

La decisió de coordinar des de l'Estat el desconfinament xoca amb la reclamació que l'executiu català ha fet en diverses ocasions de recuperar les competències per gestionar des de Catalunya la crisi. «Proximitat sí, però amb coordinació», ha conclòs el president espanyol, que ha assegurat que a la pandèmia «s'hi ha entrat junts i se'n sortirà junts com a país».



Sánchez, a més, ha respost als retrets per la «recentralització» de competències que l'executiu català ha anat repetint i ha assegurat que el govern espanyol «coordina i no recentralitza».



«Hem de deixar de banda qüestions que no tenen res a veure amb la lluita contra la pandèmia», ha demanat Sánchez, que ha afegit a més que cal evitar «caure en l'error fatal de la divisió i l'enfrontament» que podria «allargar» la crisi. «La unió és la força per vèncer», ha insistit i ha demanat «avantposar la salut i la idea de salvar vides».



Pla de desescalada

Sánchez ha anunciat que el dimarts vinent presentarà un pla de desescalada basat en el criteri d'experts i que s'estendrà al llarg del maig i potser del juny. Segons el president espanyol, aquest pla ha estat traçat «amb molta antelació» i s'hi ha estat treballant durant més de tres setmanes. Serà en aquest document, que presentarà en roda de premsa, on es definirà el sistema de marcadors que establiran les respostes en cada situació per transitar cap a «la nova normalitat».



El president espanyol ha recordat que el desconfinament seguirà els criteris de gradualitat i asimetria. Així, ha explicat que no es recuperarà «de cop» tota l'activitat social, sinó que serà per etapes i per sectors, així com en funció del territori i l'afectació que hagi patit pel coronavirus.