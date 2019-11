Vox diu que els sondejos confirmen que el seu projecte es «consolida» com a «alternativa patriòtica i social a Espanya»

La formació destaca que la jornada electoral s'ha desenvolupat en «un clima de llibertat», tot i que «no s'ha pogut fer en les mateixes condicions a Catalunya»

Actualitzada 10/11/2019 a les 21:34

L'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé assegura que els sondejos que donen al seu partit entre 56 i els 59 diputats confirmen que el projecte de la formació es consolida com a «alternativa patriòtica i social a Espanya». Buxadé ha comparegut en una roda de premsa poc després de les vuit del vespre on ha valorat les dades però ha dit que s'ho miren amb «prudència». També ha remarcat que celebren que la jornada electoral s'hagi desenvolupat en un «clima de llibertat» excepte a Catalunya on, segons ha dit, «el dret a vot no s'ha pogut fer en les mateixes condicions». En aquest sentit, ha apuntat directament a les mobilitzacions convocades per «l'organització terrorista Tsunami Democràtic» el dia de reflexió que «van acabar amb agressions». «Òbviament, aquest no és el clima adequat», ha insistit.