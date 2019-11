Unidas Podemos considera que els sondejos confirmen que tenen un projecte «sòlid»

La formació també lamenta que la participació hagi baixat i critiquen la «permissivitat» de la JEC amb «la simbologia franquista»

Actualitzada 10/11/2019 a les 21:18

El diputat d'Unides Podemos Enrique Santiago assegura que les dades dels sondejos confirmen que el seu projecte «és sòlid» i que «hi havia massa interessos en aquest país com perquè un projecte arrelat i coherent com aquest desaparegués o sortís debilitat». «No sembla que això hagi de passar», ha dit malgrat que la formació esperarà a tenir dades fiables per poder valorar els resultats, que a hores d'ara els situen entre els 30 i els 34 diputats davant dels 42 actuals. Santiago també ha criticat alguns incidents que s'haurien produït en alguns col·legis. En aquest sentit, ha denunciat la «permissivitat» de la Junta Electoral Central que, segons ha dit, ha permès donar visibilitat a «símbols franquistes» i «en canvi, ha censurat simbologia que, precisament, alertava del perill que el feixisme ressorgeixi al nostre país». «Hi ha molta feina a fer per democratitzar les institucions i, per això, cal que Unides Podem tingui una forta presència al futur govern», ha remarcat.Per altra banda, la diputada Noelia Vera, ha lamentat que la participació en aquestes eleccions hagi baixat però ha recordat que, tot i això, ha estat més alta que els anys 2015 i 2016.