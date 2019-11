Sánchez anima a la participació i confia que la jornada discorrerà amb «normalitat» a Catalunya

El líder del PSOE recorda que totes les institucions tenen la «responsabilitat» de garantir el dret a vot

Actualitzada 10/11/2019 a les 10:14

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha votat aquest diumenge a les 00.40h del matí al seu col·legi electoral de Pozuelo de Alarcón al costat de la seva dona, Begoña Gomez.Sánchez ha fet una crida a la participació i s'ha mostrat confiat que la jornada transcorrerà amb «normalitat» a Catalunya. «Hem desplegat forces i cossos de seguretat de l'Estat i totes les institucions són conscients de la responsabilitat que tenen perquè estem parlant d'un dret fonamental com el de vot, i esperem que la democràcia transcorri per les vies normals en un dia tan important», ha afirmat en declaracions als mitjans.Sánchez ha demanat als ciutadans que vagin a les urnes «perquè la democràcia ens uneix com a país, ens fa més forts i uneix en una sola veu la voluntat de tots els espanyols per decidir el destí comú». «El vot d'avui elegirà l'Espanya del demà», ha dit.Ha evitat parlar de possibles sumes per formar govern. «Primer votem, després veurem els escons i després a governar, però Espanya necessita estabilitat», ha sentenciat. També s'ha mostrat «raonablement optimista» perquè «crec que la jornada electoral d'avui discorrerà amb total garantia».Per això ha animat «tots els ciutadans a votar» per tenir «l'estabilitat necessària per poder formar govern». Sobre la participació ha apuntat que espera que sigui «bastant positiva» perquè «la democràcia surti enfortida i la legitimació del resultat electoral sigui superior a la del 28-A».