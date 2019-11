Rivera demana als «moderats» i als «indecisos» que votin per tenir «la clau d'Espanya» i «desbloquejar-la»

El líder de Cs reclama al govern espanyol que garanteixi que a Catalunya es pot votar amb «absoluta llibertat»: «Cap radical la pot coartar»

Actualitzada 10/11/2019 a les 11:11

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat un «esforç» als votants «moderats, liberals, de classe mitjana i indecisos» perquè vagin a votar. «Podem tenir la clau d'Espanya, podem desbloquejar el país i el podem posar en marxa», ha dit Rivera aquest diumenge al matí després de votar a Pozuelo de Alarcón. El president de Cs ha avisat que si els «moderats» es queden a casa i el «centre no es fa més gran, guanyen els extrems» la qual cosa dibuixa un escenari «ingovernable». Rivera s'ha reivindicat com a garant de la «sensatesa» i «l'únic» que, encara que estigui a l'oposició, farà «un pas endavant per desbloquejar». El líder de Cs ha assegurat que encara «hi ha partit» malgrat la baixada de la formació taronja que pronostiquen els sondejos i ha dit que dissabte un 25% dels votants encara no havia decidit el seu vot.Rivera també ha tornat a reclamar al govern espanyol en funcions que garanteixi que a Catalunya es pot votar amb «absoluta llibertat»: «Cap radical pot coartar la llibertat», ha remarcat.