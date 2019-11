El PSOE guanyaria les eleccions amb 114-119 escons i Vox se situaria tercer amb 56-59, segons el sondeig de TV3 i TVE

El PP pujaria a 85-90 escons, Unides Podem baixaria a 30-34 i Cs es desplomaria fins als 14-15 diputats

Actualitzada 10/11/2019 a les 20:03

El PSOE guanyaria les eleccions al Congrés dels Diputats d'aquest 10 de novembre amb una forquilla d'entre 114-119 escons, segons el sondeig fet públic a les 20.00 hores per TV3 i TVE elaborat per l'empresa Gad3. Amb aquests resultats, el PSOE empitjoraria els 123 escons del 28-A. En canvi, el PP pujaria de 66 diputats a 85-90, i Vox se situaria com a tercera força a la cambra baixa espanyola, passant de 24 escons a 56-59. Unides Podem baixaria dels 42 diputats actuals a 30-34, mentre que Cs es desplomaria, passant de 57 diputats a 14-15. Més País entraria a la cambra baixa espanyola amb 3 diputats.Molt a prop dels 14-15 diputats de Cs se situaria ERC, que segons el sondeig aconseguiria entre 13 i 14 escons, perdent un o dos representants respecte a l'abril. JxCat aconseguiria 6-7 diputats, de manera que podria repetir resultats o perdre un escó. La CUP entraria al Congrés amb 3 o 4 diputats.Segons el sondeig, el PNB podria mantenir els 6 diputats de l'abril o millorar fins a 7, mentre que EH-Bildu n'obtindria entre 3 i 4, de manera que en podria perdre un.