El PP diu que si es confirma que el PSOE perd escons Sánchez «hauria de pensar a anar-se'n»

Els populars mantenen l'esperança de sumar prou suports per ser alternativa «fins a l'últim minut»

Actualitzada 10/11/2019 a les 21:29

El secretari general del PP i director de campanya del 10-N, Teodoro García Egea, ha afirmat que si es confirma la caiguda en escons del PSOE Pedro Sánchez «hauria de començar a pensar a anar-se'n i a avaluar no presentar-se a una possible investidura». García Egea ha assegurat que els sondejos apunten que «només hi ha dues alternatives», és a dir, o governa el PP o ho fa el PSOE. Fonts dels populars han assegurat que mantenen l'esperança de sumar prou suports «fins l'últim minut» i han recordat que és el que va passar a Madrid a les eleccions municipals del 26 de maig.El secretari general del PP ha remarcat que «l'esperit d'Espanya Suma estava a la papereta del PP i els espanyols ho han sabut reconèixer veient les tendències de les enquestes». Sobre la baixada de la participació, García Egea ha recordat que són les quartes eleccions en quatre anys i ha dit que cal entendre el «cansament» dels ciutadans.García Egea ha comparegut a la seu del PP aquest diumenge al vespre un cop han tancat els col·legis electorals i ha agraït les forces de seguretat desplaçades a Catalunya i que han garantit que es voti amb «normalitat», segons ha destacat. Segons el secretari general del PP, ha estat un «treball impecable».Fonts del PP han demanat «prudència» i han recordat que a les eleccions municipals del 26 de maig, a Madrid, les dretes no van sumar «fins a l'últim minut». Sobre el resultat de Vox, que podria doblar resultat segons els sondejos, les mateixes fonts han dit que a algunes províncies -com Màlaga- es decidirà qui obté escó «per molt poc marge». Afirmen que el president del PP, Pablo Casado, està «tranquil» i satisfet per haver fet una campanya electoral «en positiu».D'altra banda, recorden que parteixen del pitjor resultat de la història del PP -amb 66 escons al Congrés- i que «passi el que passi tot apunta que milloraran». Casado segueix l'escrutini a la seu del PP, al carrer Génova de Madrid, acompanyat de la seva dona, de García Egea i del seu equip més pròxim.