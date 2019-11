Cs espera que el resultat final «sigui millor del que pronostiquen les enquestes»

Villegas lamenta la baixa participació i remarca que els escons que obtinguin serviran per «posar Espanya en marxa»

Actualitzada 10/11/2019 a les 21:23

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha esperat que el resultat final de la formació taronja «sigui millor del que pronostiquen les enquestes» i ha reconegut que els sondeigs «no són bons per a Cs». En una breu compareixença aquest diumenge al vespre un cop han tancat els col·legis electorals, Villegas ha lamentat la baixa participació tot i que ha afirmat que és «comprensible» pel «cansament» i «cabreig» dels electors per la «incapacitat de Pedro Sánchez de formar govern». El secretari general de Cs ha remarcat que «obtinguin els escons que obtinguin» serviran per «posar Espanya en marxa» i «intentar solucionar els problemes dels espanyols».Villegas també ha fet referència a «incidents a algun col·legi electoral a Catalunya», concretament al col·legi de Barcelona on ha votat Inés Arrimadas.