Sánchez: «Si el govern de Rajoy va ser una fàbrica d'independentistes, un del PP, Cs i Vox en seria una factoria»

S'ha preguntat com s'hauria gestionat la crisi catalana amb Podemos afirmant que «hi ha presos polítics» i «dret a l'autodeterminació»

Actualitzada 26/10/2019 a les 15:04

El president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat a l'oposició «una mica de coresponsabilitat» en la gestió de la sentència del Suprem. Sánchez ha lamentat que només s'hagi sentit «una competició d'escarafalls», amb un Rivera que porta el 155 «tatuat al front» i amb un Casado que aposta per l'estat d'excepció. En aquest sentit, ha celebrat que ho estigui fent el PSOE perquè, si el govern de Rajoy es va convertir «en una fàbrica d'independentistes durant set anys», un del PP, Cs i Vox hauria esdevingut «una factoria».«Puigdemont i Torra estarien fent l'onada», ha reblat. Sánchez demana un govern «coherent» i es pregunta com s'hauria gestionat la crisi catalana «amb mig govern defensant la Constitució i l'altra meitat amb Podemos afirmant que hi ha presos polítics i el dret a l'autodeterminació».El cap de l'executiu espanyol ha fet aquestes declaracions en un acte des de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), on també ha garantit que faran «el que hagin de fer» a Catalunya i reclamen un govern «estable, progressista i coherent».Sánchez no ha escatimat crítiques al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a qui acusa d'atiar el ventall que el PSOE vol governar amb la dreta. «Hem tingut ocasió i mai ho hem fet. El problema que Iglesias amaga és que durant 4 anys ha votat 4 vegades en contra d'un govern socialista a Espanya», ha insistit.També s'ha referit al president de Cs, Albert Rivera. De qui diu que no entén la separació de poders. «Es qualifica de liberal, deu ser liberal ibèric i no liberal europeu, perquè veta social democràcia i s'associa amb la ultradreta», ha etzibat.Finalment, ha criticat que Pablo Casado, malgrat que ara «va de moderat», pacta amb Vox «quan en té ocasió». «PP i Cs no tenen res a dir del programa de Vox?», s'ha preguntat. Davant d'això, ha fet una crida a anar a votar el 10-N perquè la «indecisió» no desbloqueja la situació a Espanya.