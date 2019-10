Mig miler de persones es manifesten a prop del cementiri de Mingorrubio

La comitiva traslladarà el fèretre original de Franco tot i que presenta danys. Així ho ha decidit la família. Els operaris ja han extret el taüt de la fossa on ha estat enterrat des de 1975.El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, oficia un breu respons. Mig miler de persones es manifesten a prop del cementiri de Mingorrubio a l'espera que les restes arribin al Pardo.L'helicòpter espera fora de la basílica. El cotxe fúnebre ha sortit del cementiri de Mingorrubio cap al punt on l'helicòpter deixarà les despulles del dictador.L'exhumació es fa sota estrictes mesures de seguretat i sense càmeres a l'interior de la basílica, tot i que sí que es retransmetrà la sortida del fèretre, que serà transportat a espatlles de familiars del dictador sense banderes ni honors fins al cotxe fúnebre que l'ha de portar a l'helicòpter, així com l'arribada al Pardo.