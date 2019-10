Sánchez acusa Torra de «banalitzar, frivolitzar i subestimar» la violència

Diu que l'independentisme és «cada cop més radical» i avisa que no hi haurà «impunitat» contra els «actes vandàlics»

Actualitzada 18/10/2019 a les 15:21

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha acusat aquest divendres el president del Govern, Quim Torra, de «banalitzar, frivolitzar i subestimar» la violència que considera que hi ha hagut durant les protestes a Catalunya contra la sentència del Tribunal Suprem. En una atenció als mitjans després de la cimera europea, Sánchez ha assegurat que l'independentisme és «cada cop més radical» i ha avisat que no hi haurà «impunitat» contra els «actes vandàlics». «L'estat dret i democràtic no pot cedir a l'exaltació», ha subratllat Sánchez, que ha afegit que «l'estat de dret té tots els mecanismes per fer que prevalguin les lleis». Amb tot, Sánchez ha apostat per respondre de manera «proporcional» i «ponderada» a la situació.