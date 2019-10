Casado es reunirà amb Casado, Rivera i Iglesias per abordar la situació a Catalunya

L’executiu espanyol insisteix que «si és necessari actuarà des de la fermesa, la proporcionalitat i la unitat»

Actualitzada 16/10/2019 a les 09:45

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat els líders del PP, Cs i Podem, Pablo Casado, Albert Rivera i Pablo Iglesias, amb qui es reunirà per separat aquest dimecres a La Moncloa per abordar la situació a Catalunya. Segons La Moncloa, «és evident que no estem davant un moviment ciutadà pacífic sinó coordinat per grups extremistes que utilitzen la violència al carrer per trencar la convivència a Catalunya». L’executiu espanyol assegura que «garantirà la seguretat i la convivència a Catalunya» i «recorda» de nou que «si és necessari actuarà des de la fermesa, la proporcionalitat i la unitat».Al mateix comunicat on anuncia les reunions, La Moncloa assegura «una minoria està volent imposar la violència a Catalunya i trencar la convivència» i «l’independentisme ha de condemnar fermament aquesta violència».També manifesta el seu «profund reconeixement a tots els cossos de seguretat» que «estan vetllant per mantenir l’ordre i la convivència a Catalunya» i envia «un calorós missatge de suport a tots els que han resultat ferits, Mossos i policies nacionals».