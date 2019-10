Els reis presideixen el Día de la Fiesta Nacional marcat per l'accident d'un paracaigudista

El paracaigudista que portava la bandera nacional ha xocat contra un fanal a l'inici de la celebració

Els reis Felip i Letizia han presidit aquest dissabte la desfilada del Día de la Festa Nacional marcat per l'accident que ha sofert el paracaigudista que portava la bandera nacional, qui ha xocat contra un fanal a l'inici de la celebració.També han estat notoris els esbroncs i xiulets amb què el públic ha rebut i ha acomiadat al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, de la zona d'autoritats on ha esperat, al costat de la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, entre altres, per a rebre als reis.Minuts després, el paracaigudista que descendia amb la bandera d'Espanya que s'hissa per a la desfilada de la Festa Nacional ha impactat contra un fanal del madrileny passeig de la Castellana, prop de la llotja de les autoritats.Es tracta del cap primer Luis Fernando Pozo, de la Brigada Paracaigudista (Bripac), amb més de 600 salts en el seu haver, qui, en lloc de prendre terra enfront de la llotja, ha xocat amb força contra un fanal i ha quedat embullat amb les cordes del paracaigudes i de la bandera.Després d'uns minuts en els quals ha rebut l'aplaudiment d'ànim dels reis, de les seves filles i de la resta d'autoritats i convidats, el paracaigudista ha deixat caure la bandera, amb el que la desfilada ha continuat amb el trasllat de l'ensenya per a ser hissada.El militar, que ha passat un reconeixement mèdic i està en perfecte estat, ha estat saludat per don Felipe i doña Letizia al final de la desfilada, gest que li ha emocionat.A més dels reis, Felipe i Letizia, i el president del Govern, a la desfilada han assistit els presidents del Congrés i del Senat, Meritxell Batet i Manuel Cruz, respectivament; la ministra Margarita Robles i altres membres del Govern en funcions, a més de nombroses autoritats militars, autonòmiques i locals.Després de l'hissat solemne de la bandera s'ha retut homenatge als que van donar la seva vida per Espanya, moment en el qual la soprano Ainhoa Arteta ha interpretat l'himne "La mort no és el final", que habitualment entonen els mateixos militars en honor dels seus companys.Amb la tradicional passada de la Patrulla Àguila formant amb el seu deixant la bandera nacional, ha donat principi la desfilada d'uns 4.200 efectius dels Exèrcits i l'Armada, així com de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Protecció Civil i Salvament Marítim.En aquesta ocasió han participat 76 aeronaus entre caces, avions de transport i helicòpters que han sobrevolat el passeig de la Castellana, des d'on milers de ciutadans han seguit la celebració.A continuació, la desfilada terrestre s'ha obert amb un component mecanitzat integrat per 102 vehicles, entre els quals destacaven els vehicles especials de l'Exèrcit de Terra, Armada, Exèrcit de l'Aire, UME, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Salvament Marítim i Protecció Civil.Els vehicles de la UME, amb el seu característic color vermell, han estat fortament aplaudits pel públic, que, per contra, ha guardat un solemne silenci al pas de diversos vehicles de l'Agència Tributària.Després dels mitjans mecanitzats, ha començat la desfilada a peu en el qual, per primera vegada i amb motiu del V Centenari de la Primera Volta al Món, s'ha incorporat la bandera del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, i la bandera del Terç Vell de Sicília que compleix 300 anys, a més de les banderes dels països convidats: Líban, el Senegal, Mauritània i Mali.Els guions de les unitats que han col·laborat en missions internacionals, a manera d'homenatge pel 30 aniversari de la presència de les Forces Armades en l'exterior, també han desfilat davant els reis.Finalment, han realitzat el recorregut per la Castellana les unitats a cavall, encapçalades per la secció hipomóvil de la Bateria Real i l'Esquadró de Sabres de l'Agrupació de Reserva i Seguretat de la Guàrdia Civil.Després de la desfilada i la salutació als comandaments que han desfilat i al paracaigudista accidentat, don Felipe i donya Letizia s'han desplaçat fins al Palau Real per a rebre a les gairebé 1.300 persones, entre autoritats nacionals, autonòmiques i locals, polítics, diplomàtics i representants de la societat civil que han estat convidats a una recepció oficial.