Blas Cantó representarà a Espanya a Eurovisió 2020

RTVE va prendre la decisió de manera interna, sense un procés de preselecció com havia succeït en els últims anys

Actualitzada 05/10/2019 a les 19:01

RTVE ha designat a l'artista Blas Cantó com a representant espanyol en Eurovisió 2020, que se celebrarà el pròxim 16 de maig a la ciutat holandesa de Rotterdam, ha informat aquest dissabte la corporació pública.Radiotelevisón Española «ja està treballant» amb el jove artista, productors i autors per a buscar «la cançó perfecta» que completi la candidatura espanyola liderada per Blas Cantó.«Un cantant amb un ampli registre interpretatiu i escènic, un magnífic directe i una dilatada experiència tant en televisió com sobre els escenaris», ha destacat RTVE.La corporació pública va comunicar el mes passat a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), responsable del festival, la seva decisió de designar al representant espanyol de manera interna, sense un procés de preselecció televisat com havia succeït en els últims anys.Blas Cantó (Ricote, Múrcia, 1991) compta amb un disc en solitari en el mercat, Complicat, llançat en 2018, i quatre amb Auryn, el grup vocal juvenil que va vendre 140.000 còpies i va ser Més ben Artista Espanyol en els MTV Europe Music Awards.El somni de Cantó per participar en Eurovisió es remunta a la seva adolescència. En 2004 va ser finalista de Eurojunior i en 2011 va intentar anar al festival, ja formant part de Auryn.L'última vegada que RTVE va recórrer a aquest sistema de designació, que no és nou en la història dels representants espanyols, va anar en 2015 amb Edurne. Abans que ella, Pastora Soler en 2012 i El Somni de Morfeo en 2013 van ser triats de manera interna per RTVE, encara que en aquests casos la cançó sí que va ser sotmesa a votació del públic.El resultat d'aquest sistema en la gran final d'Eurovisió ha estat irregular. Soler va obtenir un meritori desè lloc, El Somni de Morfeo va quedar penúltim i Edurne va caure al vint-i-unè lloc.En els últims quatre anys, el mètode va ser la celebració d'una gala emesa per la 1 de TVE, que va ser oberta a tota mena de candidats en 2016 (la triada va ser Barei) i 2017 (Manel Navarro) i restringida als participants d'Operació Triomf en 2018 (Amaia i Alfred) i 2019 (Miki Núñez).Tampoc aquesta fórmula va llançar un resultat necessàriament millor per a Espanya en el concurs, ja que els seus representants van quedar relegats a les posicions finals, a destacar l'últim lloc de Navarro.La 65 edició d'Eurovisió tindrà lloc del 12 al 16 de maig en el Ahoy Sorra de Rotterdam, amb capacitat per a 16.000 espectadors. Serà la primera vegada que aquesta ciutat sigui seu del festival i la cinquena en la qual Països Baixos aculli l'esdeveniment després de Hilversum 1958, Amsterdam 1970 i la Haia en 1976 i 1980.