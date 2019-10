El govern espanyol no podrà exhumar Franco fins que el Suprem aixequi tres suspensions cautelars pendents

L'Advocacia de l'Estat demana a l'alt tribunal que les retiri per poder traslladar les restes i fonts del Suprem preveuen que resolgui la setmana que ve

El govern espanyol no podrà exhumar Francisco Franco fins que el Tribunal Suprem aixequi tres suspensions cautelars pendents que impedeixen el trasllat de les restes del dictador. Són mesures cautelars que l'alt tribunal va determinar a petició de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina. L'Advocacia de l'Estat ha demanat a l'alt tribunal que retiri les tres suspensions cautelars perquè l'executiu pugui traslladar Franco al cementiri del Pardo. Fonts de l'alt tribunal han explicat que preveuen que la secció quarta de la sala contenciosa-administrativa resolgui la setmana que ve.Es tracta d'un últim obstacle formal perquè el Suprem ja va autoritzar l'exhumació del dictador a la sentència que resol el recurs de la família del dictador. Tanmateix, fonts de l'alt tribunal apunten que fins que no es faci aquest pas el govern espanyol no podrà exhumar Franco.El Suprem va resoldre un dels quatre recursos contra l'exhumació la setmana passada, el de la família. Però encara s'ha de pronunciar sobre els recursos de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina. Ho farà en línia amb la sentència que avala l'exhumació.D'altra banda, la família de Franco ha demanat al Suprem un aclariment de la sentència que resol el seu recurs però fonts jurídiques apunten que aquest aclariment no modifica res ni pot impedir que l'exhumació tiri endavant.