Casado insta Sánchez a activar divendres la Llei de Seguretat Nacional per prendre el control dels Mossos

El líder del PP recorda que a diferència del 155 aquesta normativa es pot aplicar de manera immediata sense requisits previs

Actualitzada 02/10/2019 a les 09:58

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat aquest dimecres al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que aprovi al Consell de Ministres d’aquest divendres l’aplicació de la Llei de Seguretat Nacional a Catalunya per prendre el control dels Mossos i dissoldre el CESICAT. En una entrevista a la COPE, Casado ha recordat que mentre que el 155 té uns controls i requisits previs marcats pel Tribunal Constitucional, la Llei de Seguretat Nacional es pot aplicar de forma immediata.Segons Casado, l’aplicació de la Llei de Seguretat Nacional «és fonamental» perquè permet que l’Estat «coordini totes les forces i cossos de seguretat», inclosos els Mossos i les guàrdies urbanes, i permetria tancar també el CESICAT, que defineix com una agència d’intel·ligència de la Generalitat.Tot plegat després que aquest dimecres El Mundo ha publicat que el president espanyol estaria disposat a aplicar aquesta llei si s’agreuja la tensió a Catalunya fruit de la reacció a la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders independentistes.Casado ha donat la «benvinguda» a Sánchez a l’aplicació d’aquesta Llei de Seguretat Nacional perquè a diferència del 155 «es podria aplicar aquest mateix divendres». «Ja hem passat pel 155 i ja vam veure que el TC va limitar-ne l’inici i va deixar clar que ha de tenir un termini de compliment».Per tant, segons Casado, si Sánchez volgués aplicar el 155 hauria de fer uns passos previs que hauria d’iniciar ja, però «mentrestant el que diem és que si vol ser creïble» ha d’activar ja la Llei de Seguretat Nacional.En aquest sentit, segons Casado, si Sánchez «vol ser creïble» també hauria de trencar els acords de la seva formació amb ERC i JxCAT a 40 ajuntaments i la a la Diputació de BCN” i donar suport a la moció de censura de Cs per «treure Torra de la presidència de la Generalitat».