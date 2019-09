Calvo responsabilitza l'oposició de la repetició electoral i sosté que els socialistes han fet tot el possible

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions afirma que el PSOE és l'únic partit estatal que pot garantir «la unitat territorial»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha responsabilitzat els partits de l'oposició del bloqueig a la investidura de Pedro Sánchez, que abocarà l'Estat a eleccions el 10 de novembre. Segons Calvo, als socialistes no els ha quedat cap element per moure i que les negatives han vingut d'Unides Podem, PP i Cs. Tanmateix, ha admès que «tot és millorable». Calvo ha argumentat la decisió de no acceptar la coalició amb la formació lila perquè l'aposta dels socialistes és garantir «quatre anys d'estabilitat». Per això, ha emplaçat la resta de forces polítiques a garantir-ho la pròxima legislatura. Sobre Catalunya, Calvo ha afirmat que el PSOE és l'únic partit estatal que pot garantir «la unitat territorial» i ha criticat que Albert Rivera insisteixi amb un 155 «permanent».Sobre la possibilitat de negociar per evitar eleccions fins que s'esgoti el termini per a convocar una investidura, Calvo ho ha descartat.