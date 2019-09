Moncloa, sobre la proposta de Cs: «Res impedeix la seva abstenció»

L’equip de Sánchez creu que no hi ha «raons objectives» per a les seves demandes

Actualitzada 16/09/2019 a les 13:52

L’equip del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, sosté que no hi ha res que impedeixi l’abstenció del PP i de Cs a la investidura de Pedro Sánchez. Segons fonts de l’executiu espanyol, «no hi ha raons objectives» per plantejar les tres condicions que Albert Rivera ha posat sobre la taula, en la mesura que «a Catalunya el govern d’Espanya vetlla per la Constitució», que a Navarra «hi ha un govern que defensa la Constitució» i que el PSOE «vol abaixar els impostos a la classe mitjana. Per tot plegat l’executiu espanyol «torna a convidar» el PP i Cs que «desbloquegin la formació de govern» mitjançant una «abstenció tècnica».És la resposta de l’equip del president a la proposta plantejada per Albert Rivera, que condiciona una abstenció de les dretes per facilitar la investidura a tres punts. En primer lloc, cedir el govern de Navarra a la coalició Navarra Suma, en segon aplicar el 155 a Catalunya si no s’acata la sentència, i en tercer un compromís de no augmentar els impostos durant el seu mandat.La iniciativa ha provocat la reacció del PP. Fonts dels populars han explicat que Pablo Casado està «disposat a reunir-se amb Albert Rivera» per abordar la seva proposta d’abstenció conjunta del PP i Cs per facilitar la investidura a canvi de diverses condicions, però que «és Pedro Sánchez qui ha de respondre a Albert Rivera perquè fins ara ha rebutjat totes aquestes propostes del PP».Els populars han cancel·lat la roda de premsa prevista per aquest migdia i queda pendent per fixar l’hora de la reunió entre Pablo Casado i Albert Rivera, que segons el líder de Cs ha de tenir lloc aquesta tarda al Congrés.Amb tot, Rivera ha assegurat que ja havia parlat d’aquesta qüestió amb Pablo Casado i que tots dos es reuniran al Congrés aquesta tarda per acabar d’apamar la proposta. L'anunci de Rivera arriba a 24 hores que el rei Felip VI conclogui la seva ronda de contactes i a menys d'una setmana de la data límit per a la convocatòria automàtica d'eleccions el pròxim 23 de setembre.La proposta de Rivera passa pel que ell anomena un «govern constitucionalista». «Si Sánchez diu 'sí' a u govern constitucionalista, al respecte a les sentències del procés i a no indultar els condemnats, i es compromet amb l'economia» Cs està disposada a desbloquejar la investidura.L'abstenció conjunta de les dretes, segons Rivera, també està condicionada a la formació «d'una mesa per a l'aplicació del 155 si no s'acata la sentència del procés».Es tracta, ha dit, de «garantir la Constitució i les llibertats a Catalunya» i la Mesa hauria de «planificar l’aplicació del 155» en el cas que «el senyor Torra torni a la prevaricació, l’Estat i la desobediència».És a dir, «donar una resposta de país» amb un 155 pactat sobre quines competències intervenir per «blindar Espanya dels atacs de Torra i Puigdemont». Inclouria, a més, «el compromís de Pedro Sánchez de no indultar els colpistes que es condemni al judici del procés».A més, Rivera vol «recuperar Navarra per al constitucionalisme», és a dir, revertir l’acord del PSOE per governar a aquest territori i cedir-lo a la coalició del PP, Cs i UPN, Navarra Suma.El líder de Cs també demana un compromís de «revertir les polítiques suïcides» del PSOE i «no augmentar els impostos» a les classes mitjanes.Segons Rivera, aquesta és una «solució viable» que permetria desbloquejar la investidura «en 30 segons» després que PSOE i Podem «han fracassat en l'intent». «Porten mesos fent-nos perdre el temps i els diners».Amb tot, la seva proposta es contradiu amb el missatge que ha llançat aquest dilluns el líder del PP, Pablo Casado, que en un esmorzar informatiu ha replicat aquest dilluns els crítics de la seva formació que aposten –com el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, per una abstenció dels populars per fer possible la investidura de Pedro Sánchez.Casado ha assegurat que el seu partit «sempre» ha estat «responsable» però que va ser el líder del PSOE, Pedro Sánchez, qui va «decidir donar un cop de porta» al PP. «Mai ha volgut el suport del PP», ha afirmat abans de recordar que si es convoquen unes noves eleccions serà «exclusivament» per culpa de Sánchez.El president del govern espanyol, per la seva banda, ha insistit aquest dilluns des de Níjar -on es troba visitant les zones afectades per les inundacions- en justificar la manca d'acord amb Podem. Sánchez ha assegurat que el seu partit ha «plantejat fins a cinc opcions diferents a Unides Podem» i «desgraciadament no s'ha pogut assolir un acord».