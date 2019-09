Detingut per matar la seva exdona, la seva exsogra i la seva excunyada a Pontevedra

L’home ha comès el triple crim i se n’ha anat a casa seva a A Coruña, des d’on ha confessat els fets a la Guàrdia Civil

Actualitzada 16/09/2019 a les 11:37

La Guàrdia Civil ha detingut un home per matar a trets a la seva exparella, a la seva exsogra i a la seva excunyada a la localitat de Pontevedra de Valga, han informat Efe fonts de l’institut armat.L’home ha comès el triple crim i se n’ha anat a casa seva a A Coruña, des d’on ha trucat a la Guàrdia Civil per comunicar el que havia fet.Fonts de la investigació han assenyalat a Efe que el triple crim s’ha comès a primera hora d’aquest matí amb una arma de foc a la parròquia de Cordeiro, dependent de Valga.Després d’assassinar les tres dones ha marxat del lloc i posteriorment s'ha entregat a les autoritats a la localitat d’Ames (A Coruña).Amb l’assassinat de la seva exdona, són ja 41 les assassinades per les seves parelles o exparelles en el que va d’any i 28 els menors que han quedat orfes.Ni l’excunyada ni l’exsogra, també mortes, no formaran part de les estadístiques oficials.Des de 2003, 1.016 dones han estat víctimes mortals de crims masclistes.A més, aquest és el segon crim masclista que es registra a Valga, un municipi de tot just sis mil habitants, el 2019. El mes de març passat un home va matar la seva dona d’un tret amb una escopeta de caça i després es va suïcidar.