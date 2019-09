Iglesias torna a «estendre la mà» al PSOE i insisteix a pactar un govern de coalició

El líder d'Unides Podem avisa Sánchez que «s'equivocarà» si força una repetició electoral per obtenir «algun escó més»

Actualitzada 11/09/2019 a les 11:35

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha criticat que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, «segueixi estenent la mà a la dreta» per desbloquejar la investidura i l'ha animat a «mirar més cap a la seva esquerra». «Torno a estendre-li la mà», ha dit Iglesias aquest dimecres al matí durant la seva intervenció al ple del Congrés. El líder de la formació lila ha tornat a apostar per un govern de coalició d'acord amb la proposta socialista del mes de juliol i a la contraproposta de Podem. «Li proposo seure a negociar sobre aquesta base», ha dit, encara que «no serà satisfactori ni per a nosaltres ni per a vostès», ha apuntat Iglesias. Tanmateix, el líder d'Unides Podem ha defensat que cal evitar la repetició electoral i ha posat com a exemple a seguir la coalició entre el Partit Demòcrata i el Moviment Cinc Estrelles a Itàlia. Segons Iglesias, les dues formacions italianes tenien «més aspror» que entre els socialistes i Unides Podem. «La gent no veu bé avançar eleccions per obtenir avantatges electorals», ha advertit.Iglesias ha avisat Sánchez que «s'equivocarà» si «fa cas als seus assessors» i acaba forçant una repetició electoral per obtenir «algun escó més». «És preferible un govern de coalició abans que una repetició electoral», ha insistit, i ha advertit que el PSOE pot destruir «un valuosíssim patrimoni polític» d'esquerres aconseguit el 28-A.