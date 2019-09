PSOE i Podem mantenen la discrepància després de reunir-se quatre hores al Congrés

El PSOE adverteix que no hi haurà noves reunions si Podem no accepta un govern monocolor

Actualitzada 10/09/2019 a les 15:29

La reunió de quatre hores que els equips negociadors del PSOE i de Podem han mantingut aquest dimarts al Congrés dels Diputats ha acabat sense acord i amb l’advertència per part dels socialistes que no hi haurà noves reunions –fet que abocaria a unes eleccions- en el cas que Podem no accepti un govern monocolor socialista. Ho ha avançat el secretari d’Acció Política de Podem, Pablo Echenique, i ho ha confirmat després la portaveu del PSOE, Adriana Lastra. Sánchez ha fet arribar a Podem que no acceptarà tampoc l’encàrrec del rei Felip VI de sotmetre’s a la investidura si no té suports garantits. Podem, per la seva banda, descarta donar els suports a Sánchez si no hi ha un acord perquè –segons Echenique- això generaria «inestabilitat». Lastra ha assegurat que «avui per avui» el PSOE «no veu una sortida a aquesta situació».Les dues parts han intercanviat retrets a la sortida de la reunió, on s’han acusat mútuament de no moure’s de les seves posicions. Lastra ha emplaçat a Podem a «reflexionar sobre què farà en els pròxims dies», mentre que Echenique ha qualificat «d’error» que el PSOE vinculi qualsevol acord a «un govern monocolor».Segons Echenique «la conclusió de la reunió és que el PSOE no es mou del plantejament de formar un govern de partit únic» i entén que «si Podem no accepta aquest marc no hi ha d’haver noves reunions». En altres paraules, «si no acceptem que hi ha d’haver un govern format únicament per membres del PSOE s’aixequen de la mesa de negociació», ha dit Echenique.Segons el secretari d’Acció de Govern de Podem aquest plantejament és «un error» que aboca el país a les eleccions. «Esperem que rectifiquin i que accepti que no hi a motius per explicar que el que era possible al juliol no ho és al setembre», ha dit, «perquè ningú entén que aquesta oferta hagi caducat».Segons Echenique seria «absurd» anar a les eleccions perquè la repetició electoral pot propiciar «un govern de dretes o, en el millor dels casos, una majoria progressista que ens portaria exactament al punt on estem ara». Per contra, segons Echenique, si el PSOE acceptés reiterar l’oferta de govern compartit del juliol l’acord «és qüestió d’hores».Lastra, per la seva banda, ha afirmat que no està prevista cap reunió entre Sánchez i Iglesias i ha insistit a demanar a Podem que faci «una reflexió». «Que ens diguin si permetran un govern progressista o aboquen el país a unes noves eleccions el 10 de novembre», ha sentenciat.