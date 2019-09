Calvo rebutja un executiu amb Podem per declaracions «inacceptables» sobre Catalunya

«No entraran a govern i ho saben», afirma la vicepresidenta en funcions

Actualitzada 09/09/2019 a les 09:19

«No s'han mogut ni una mica»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha descartat un executiu de coalició amb Unides Podem per les declaracions «inacceptables» que considera que la formació ha fet sobre Catalunya. «No entraran a govern i ells ja ho saben», ha sentenciat en una entrevista a La Sexta, per afegir després que «no és possible que una de les persones de la negociació», que més tard ha aclarit que es tractava de Jaume Asens, líder d'En Comú Podem, «proposés un govern de concentració sobiranista a Catalunya». Encara que Asens ha desmentit aquest fet a través de les xarxes socials, advertint que amb aquestes «falsedats» l'acord es feia més difícil, Calvo ha insistit que Podem va tancar la porta a una aplicació de l'Article 155, i ha erigit el seu partit com a garants de la Constitució «sencera, i no a trossos».Així, durant l'entrevista Calvo ha fixat Catalunya com el màxim escull per a la investidura de Pedro Sánchez i ha assegurat que des de la formació morada «s'ha parlat de manera inacceptable» per al PSOE de la situació catalana.En afirmar, doncs, que representants dels comuns hagin proposat un executiu de concentració a Catalunya, Calvo ha volgut evidenciar que estaven traspassant una línia vermella per al partit, que ha assegurat que els preocupa. Simultàniament a l'entrevista, però, Asens ha afirmat via Twitter que ni ell ni ningú de la formació havia fet mai aquesta proposta. «Amb falsedats, serà més difícil entendre's», ha advertit, i ha continuat dient que «en aquests dies crucials no hi caben més mentides».Per aclarir la situació, Asens ha explicat que va ser un altre membre de la formació qui va referir-se al govern de concentració, en referència al també diputat Gerardo Pisarello, i ha assegurat que «se'l va malentendre». Per aquest motiu, Asens ha recordat que el portaveu, Joan Mena va sortir públicament ha esclarir el posicionament del partit. «És mala fe dir el contrari», s'ha queixatEn ser preguntada sobre el pacte entre socialistes i comuns a l'Ajuntament de Barcelona malgrat tenir el mateix discurs sobiranista que impedeix un govern conjunt a l'Estat, Calvo ha negat que pugui comparar-se un ajuntament al govern d'Espanya. A més, ha afegit que a Barcelona «es va negociar deixar de banda el que pogués suposar una col·lisió pel que fa a política de l'Estat».Pel que fa a les negociacions, Calvo ha explicat que des de dijous no s'han trobat amb la formació de Pablo Iglesias perquè es va acordar «donar-los temps» per valorar la proposta de mesures. Tot i això, els ha acusat de «no moure's ni una mica» i ha assegurat que qui ha cedit durant tota la negociació han estat els socialistes. «Se'ls va fer una oferta inèdita per entrar al govern i la van rebutjar», ha recordat la vicepresidenta en funcions, que ha lamentat que se'ls «desqualifiqués».En referència a unes possibles eleccions en cas de no arribar a acord, Calvo ha assegurat que ells no poden «fer més del que ja han fet» i ha afirmat que a qui toca respondre és a Podem. «Estem esperant», ha insistit Calvo, que ha lamentat que en totes els ocasions que s'ha hagut de contactar durant la negociació hagi estat ella qui hagi fet la trucada. «Sempre he trucat jo a (Pablo) Echenique, però no tinc cap problema en tornar-ho a fer», ha explicat, i ha afegit que el contacte podria donar-se dilluns o dimarts.