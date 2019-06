L'absència de data per a la investidura paralitza el Congrés

Mentrestant, el Congrés desenvolupa una activitat de lleu intensitat

Actualitzada 23/06/2019 a les 10:46

«Tot està parat», postil·la una altra font parlamentària

Ambdues descansen en un calaix

L'absència de data per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern té bloquejades la capacitat legislativa i de control del Congrés, la qual cosa ha generat en els grups una fractura entre els partidaris d'esperar el que sigui necessari fins que hi hagi Executiu i els que consideren que el temps de «cortesia» per a buscar suports s'està esgotant.PP i Cs abanderen aquest últim sector, i encara que encara no l'han plantejat en la Mesa de la Cambra, fonts de tots dos grups coincideixen que si avança la primera setmana de juliol sense concreció de la data, demanaran iniciar el procés de creació de les comissions parlamentàries i l'activació de la Diputació Permanent.El PSOE prefereix esperar, igual que Unides Podemos, segons fonts dels dos grups a les quals ha consultat Efe, esgrimeixen el mateix argument:«No té sentit formar les comissions per a tramitar iniciatives si no hi ha abans una estructura de Govern que permeti adaptar aquestes comissions als ministeris», apunten.Una font d'un grup nacionalista amb el qual fa poc es va reunir la direcció del Partit Socialista afirma a Efe que «no hi ha cap pressa» perquè comenci al Congrés la funció de control.Cal recordar dos aspectes. El primer, que arran d'una sentència del Tribunal Constitucional està permès exercir control a l'Executiu encara que es trobi en funcions, i això és alguna cosa que la pròpia presidenta del Congrés, la diputada socialista Meritxell Batet, va assenyalar fa setmanes.El segon: els terminis. El candidat socialista a la Presidència i guanyador de les eleccions, Pedro Sánchez, va rebre l'encàrrec del Rei per a sotmetre's a la investidura el 6 de juny, però s'acaba el mes i no hi ha encara data.Les càbales no cessen, així que es parla del 8 de juliol o del 16 de juliol i està més o menys assumit que esperar a setembre resulta utòpic. No obstant això, els suports no estan garantits.Una font de la direcció del grup popular adverteix que «el temps de cortesia institucional» concedit després de l'encàrrec del Cap de l'Estat està a punt caducar.Mentrestant, el Congrés desenvolupa una activitat de lleu intensitat. La legislatura ha començat, els grups estan constituïts, els diputats ocupen els seus despatxos i el registre de la Cambra rep iniciatives, que després la Mesa qualifica; a més, s'ha celebrat una Junta de Portaveus.Però les comissions parlamentàries romanen ensopides i no es preveuen plens, bàsicament perquè juliol és inhàbil. L'opció és activar la Diputació Permanent.Aquest estancament provoca que els grups canalitzin la seva activitat legislativa a baixa velocitat: el PP ha registrat sis proposicions de llei, Cs una, quatre el PNB i una Vox. Unides Podem o ERC, per exemple, cap.Són tretze en total les que provenen dels grups, més quinze les que deriven de les comunitats autònomes i més cinc propostes de reforma estatutària. Totes en la nevera.Les proposicions no de llei per al seu debat en el ple, iniciatives d'abast polític, es van acumulant a poc a poc i sumen cinc, entre elles les del PP i Csper a instal·lar una EBAU única.Sí que és cert que les preguntes dirigides al Govern perquè respongui per escrit van a bon ritme, ja són 348, però no consten les respostes ara com ara.Disset sol·licituds d'informes de l'administració de l'Estat estan en tràmit, com ho estan les peticions de compareixença, encara que en número testimonial: Unides Podem ha sol·licitat la del ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, davant el ple, i Vox ha presentat una interpel·lació urgent al president en funcions per les «ingerències» d'Emmanuel Macron en els pactes municipals.Són aquests processos i els seus debats els que desperten la política en el Congrés i produeixen una rutina frenètica, però sense Govern al qual criticar o controlar la situació és un temps mort, com en els partits de bàsquet.Temps morts és el que volen evitar PP i Cs si la investidura no arriba. Fuentes del grup 'taronja' expliquen que, encara que en funcions, l'Executiu està aprovant mesures i inversions que requereixen de la supervisió del Congrés.Postil·len que el primer que faran, si la data no s'anuncia, és demanar a la Mesa que iniciï el procediment de creació de comissions, això és, determinar quants diputats les integraran.Les fonts citades indiquen, a més, que es poden desbloquejar les comissions permanents legislatives, 17, perquè són més genèriques, i donar via lliure a les de Peticions, Reglament i Estatut del Diputat, aquesta clau per a dilucidar si existeixen incompatibilitats amb el càrrec en les trajectòries professionals dels parlamentaris.El Congrés, entretant, greixa la maquinària interna. La Mesa va renovar el dijous òrgans de gerència com la Junta de Contractació o el servei de publicacions.I els diputats aprofiten per a decorar els seus despatxos a l'espera de tornar a l'hemicicle, aquests dies buit i silenciós.