El PP signa un document amb Vox però nega que inclogui el repartiment de conselleries

Fonts dels populars a la Comunitat afirmen que el text és un «punt de partida» per començar a negociar la investidura d'Ayuso

Actualitzada 11/06/2019 a les 18:58

El PP ha reconegut haver signat un document amb Vox a la Comunitat de Madrid però ha negat que inclogui el repartiment de conselleries d'un hipotètic govern de coalició entre els populars i la ultradreta. Fonts del PP a la Comunitat de Madrid han explicat a l'ACN que el text és un «punt de partida» per començar a negociar la investidura de la candidata dels populars, Isabel Díaz Ayuso, però han insistit que no s'ha negociat el repartiment de conselleries. En canvi, la candidata de Vox a la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciat aquest dimarts un acord amb el PP per entrar al govern autonòmic. Monasterio ha parlat d'un acord amb el PP que inclou a banda de «les posicions de la Mesa» a l'Assemblea de Madrid el repartiment de «posicions de govern» i «conselleries» per a la ultradreta «en proporció als escons que té» Vox a la Comunitat.Les mateixes fonts del PP han puntualitzat que a partir de dimecres iniciaran un procés de negociació amb Cs i Vox per aconseguir un govern encapçalat pel PP i han confiat que podran arribar a un acord tal com ha passat amb la Mesa de l'Assemblea de Madrid. PP, Cs i Vox han pactat que la presidència de la Mesa de la cambra madrilenya sigui per al partit taronja i han assolit la majoria absoluta a la Mesa, amb presència de Vox.