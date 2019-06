Iglesias aparta Echenique de la Secretaria General de Podemos

El substitueix en el càrrec Alberto Rodríguez, diputat al Congrés des del 2016

Pablo Iglesias ha reordenat la cúpula de Podem després dels resultats discrets del darrer cicle electoral i un dels canvis més visibles és el relleu de Pablo Echenique al capdavant de la Secretaria d'Organització. Iglesias, doncs, aparta el fins ara número dos, que assumeix la responsabilitat de la pèrdua de presència del partit a les institucions. El substitueix en el càrrec Alberto Rodríguez, diputat al Congrés des del 2016 i amb un perfil més polític.Tot i que Echenique deixa de ser el número dos de la formació morada continuarà vinculat a la cúpula en el càrrec de responsable d'Acció de Govern i Institucional i Programa. D’aquesta manera, coordinarà les negociacions i el seguiment dels pactes postelectorals. D'altra banda, i segons publiquen alguns mitjans, el que sí abandona la direcció del partit és Pablo Bustinduy, que també s'apartarà de la primera línia de la política.Des de Podem se subratlla que Echenique seguirà tenint un pes important a la cúpula de la formació, atès que és la primera vegada que té regidors que responen orgànicament al partit. Molts, a més, estan negociant programes de govern. També és el primer cop que entraran o estan negociant entrar a governs autonòmics, per la qual cosa, l'acció de govern i institucional «cobra gran protagonisme».Fonts del partit han explicat que en l'executiva de dijous es crearà una Comissió de Seguiment de Pactes de Govern que encapçalarà el fins ara número dos de la formació. També apunten que les tasques principals de Podem els pròxims mesos serà l'acció de govern i l'acció institucional dels parlaments autonòmics i dels ajuntaments, i enfortir la tasca sobre els territoris i els cercles a través de la Secretaria d'Organització. «No és realista que ambdues tasques pugui ocupar-les una mateixa persona», afegeixen.Dins de les noves atribucions, Echenique assistirà dissabte a una reunió amb els candidats autonòmics que són decisius per formar governs. Pablo Iglesias també hi serà present, afirmen les mateixes fonts del partit.