Vuit de cada deu persones, a favor de prohibir fumar en els cotxes amb nens

L'enquesta anual de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària sobre tabaquisme constata un lleuger augment de fumadors en els últims tres anys

Actualitzada 03/06/2019 a les 13:30

Possibles solucions

En els últims anys s'ha produït una relaxació en la visió sobre els perjudicis del tabac, encara que ha augmentat l'acceptació ciutadana de noves normes per a frenar el seu consum com la de prohibir fumar en els cotxes quan hi ha menors, una mesura amb la qual vuit de cada deu espanyols estan d'acord.Així ho mostra l'enquesta anual de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) sobre tabaquisme realitzada a partir de 8.993 enquestes i que constata un lleuger augment de fumadors en els últims tres anys en passar del 21% al 23,3% i una reculada del percentatge de exfumadores -del 37% al 33,7%-. I això a pesar que el 79,3% dels enquestats (dels quals el 16,3% és fumador diari, el 33,7% és exfumador, el 43% mai ha fumat i el 7% és fumador ocasional) considera que el tabac és perjudicial per a la salut.«Constatem que en els últims anys s'ha produït una relaxació en la visió que es té sobre els perjudicis del tabac», ha assenyalat en la presentació la vicepresidenta de la semFYC, María Fernández. De mitjana, els fumadors consumeixen uns deu cigars al dia i la iniciació mitjana en l'hàbit tabàquic ronda els 17 anys, segons l'informe presentat amb motiu de la XX Setmana sense Fum que organitza la semFYC.Per edats, hi ha major proporció de fumadors entre els 20 i 29 anys (el 25%), ja que entre 30 i 39 anys són el 23,4% i els menors de 20, el 21,7%.Entre les persones que fumen, una mica més de set de cada deu ha intentat deixar de fumar en almenys una ocasió i els que ho van aconseguir, ho van fer en la seva majoria (el 80%) sense ajuda, tal com mostren les dades. Per sexes, els homes fumen més que les dones: el 22,9% enfront del 18,5%, si bé les persones que han realitzat l'enquesta són en la seva majoria dones (el 68,8%).La coordinadora de la XX Setmana sense Fum de la semFYC, Lucía Gorreto, ha explicat que ha augmentat entre la ciutadania l'acceptació de noves normes restrictives per a lluitar contra el tabac com la de prohibir fumar en els cotxes privats quan hi ha menors dins. Si l'any passat a favor d'aquesta mesura es van mostrar set de cada deu enquestats (el 77,3%), aquest any són vuit de cada deu (el 86,3%), encara que en ser preguntats sobre la possibilitat sense que sigui necessària la presència d'un menor el percentatge baixa fins al 54, % quan en 2018 era del 60,8%.D'altra banda, el 75,4% dóna suport a la prohibició de fumar en llocs a l'aire lliure on es concentri gent com les piscines o els centres comercials oberts però en el cas concret dels estadis de futbol retrocedeix fins al 63,4%.La semFYC considera «preocupant» la percepció de la ciutadania sobre el compliment de la llei antitabac ja que el 62% creu que no es compleix en terrasses de bars i restaurants.En aquest sentit, preguntats per les solucions perquè es compleixi la normativa en aquests casos, el 51,3% es posiciona a favor de les sancions i augmentar la vigilància també es troba entre les possibles solucions (el 46,7%), així com donar major difusió a la normativa (el 42,2%).Altres dades destacades de l'enquesta són que el 90% estima que les burilles són contaminants, i que el 58,2% pensa que les noves formes de consum com el cigarret electrònic, les piles d'aigua o el tabac sense combustió són «igual de perjudicials» que els cigars convencionals.Gairebé set de cada deu (el 69,7%) dóna suport a una pujada del preu del tabac i la meitat (el 50%) opina que amb el finançament públic dels tractaments per a deixar l'hàbit deixarien de fumar més persones.Per a lluitar contra el tabaquisme, la vicepresidenta de la semFYC ha instat al nou Executiu a prendre diverses mesures com l'actualització de la normativa i la dotació dels recursos pertinents per a aconseguir el seu compliment, així com l'augment d'impostos a aquesta substància i fomentar els paquets genèrics.Així mateix, ha recordat que el tabaquisme va provocar a Espanya entre els anys 2010 i 2014 un total de 259.358 morts, una mitjana de 51.870 anuals, la qual cosa suposa 142 al dia.