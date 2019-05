Els presos independentistes prometen la Constitució

Els diputats de Vox intenten impedir que se sentin Junqueras, Sànchez, Rull i Turull fent soroll picant les taules

Actualitzada 21/05/2019 a les 16:05

Marxen escortats per la policia i entre aplaudiments de JxCat i ERC

Els polítics independentistes presos han promès la Constitució en la sessió de constitució del Congrés dels Diputats, celebrada aquest 21 de maig. El primer en acatar-la ha estat Raül Romeva, senador en presó preventiva, mentre que després l'han promès els diputats al Congrés en presó preventiva Junqueras, Sànchez, Rull i Turull. Mentre aquests últims intervenien els diputats de Vox han creat rebombori per intentar impedir que se sentissin.El senador per ERC en presó preventiva, Raül Romeva, ha acatat la Constitució «per imperatiu legal» en la seva presa de possessió al Senat. Ha dit, en català, que ho fa «fins a la proclamació de república catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat i com a pres polític». La seva intervenció, però, ha estat interrompuda pel vicepresident segon de la Mesa del Senat, Rafael Hernando, que ha cridat al següent senador, parlat per sobre de Romeva, en el moment en què el senador d'ERC estava pronunciant les paraules «com a pres polític».Altres senadors d'ERC i JxCat han promès el càrrec també en català i demanant «la llibertat dels presos polítics» i «el retorn dels exiliats» i també «amb lleialtat al mandat de l'1 octubre», unes paraules que han rebut xiulades d'alguns senadors presents a la Cambra.Per la seva banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha promès la Constitució «des del compromís republicà, com a pres polític i per imperatiu legal». La fórmula ha estat diferent a la que han utilitzat la majoria de diputats del seu grup, que han promès la carta magna espanyola «per la llibertat dels presos i exiliades polítiques i per la república catalana, i per imperatiu legal». Com ha passat amb els altres diputats independentistes que han fet la promesa abans que ell, els diputats de Vox han intentat impedir que se'l sentís picant amb les mans la taula i fent soroll. En canvi, els diputats d'ERC s'han aixecat a aplaudir-lo, així com també algun de JxCat.Els diputats de JxCAT Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull han promès el càrrec al Congrés «per imperatiu legal amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble de Catalunya». En aquest cas també ho han fet enmig dels crits i els cops que han fet els diputats de Vox, que han impedit que se’ls pogués sentir. La portaveu de JxCAT, Laura Borràs, ha promès «amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble català, per la llibertat dels presos i exiliats; per imperatiu legal».Un cop acabada la sessió, els diputats Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han marxat de l'hemicicle escortats per la policia. Immediatament després que la presidenta, Meritxell Batet, donés per finalitzada la sessió, els màxims responsables de seguretat del Congrés s'han acostat a tots quatre per donar-los indicacions que no es moguessin del seu escó. Tots quatre han esperat mentre acomiadaven diputats de diversos partits que s'han acostat a dir-los adéu. L'hemicicle s'ha anat buidant i només han quedat els companys de grup d'ERC i JxCat que els han acomiadat entre aplaudiments. També hi havia alguns representats de Vox. L'inspector en cap del Congrés ha acompanyat Junqueras fins la bancada on han estat asseguts els tres diputats de JxCat i, des d'allà, i enmig d'un núvol de fotògrafs, han abandonat l'hemicicle acompanyats dels màxims responsables de seguretat de l'edifici. Abans de sortir de l'hemicicle, han hagut de donar als seus companys la cartera de diputat i la policia també ha comprovat que no s'enduien cap telèfon mòbil cap a la presó.El Suprem havia dictaminat que haurien de tornar a la presó un cop acabés la sessió, sense dret a fer reunions ni contactes amb premsa, i «sense dilacions». En tot moment, han anat sense emmanillar i policia de paisà ha controlat les portes que donaven accés a l'hemicicle. Fins i tot, els han seguit quan anaven al lavabo o a la cafeteria reservada per a diputats. Dimecres tornaran a sortir de la presó, però aquest cop per anar fins al Tribunal Suprem on es reprèn el judici per l'1-O.