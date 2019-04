El Suprem avala el cessament de l'emissió de Pasapalabra

La denúncia la va interposar ITV Global Entertainment

El Tribunal Suprem ha donat el vistiplau a què Mediaset cessi l'emissió del popular concurs Pasapalabra.El diari Expansión explica que el Suprem no ha admès la majoria del recurs presentat per l'amo de Telecinco a la denúncia interposada pel grup britànic ITV Global Entertainment.La denúncia és per drets de propietat intel·lectual i, segons l'alt tribunal, Mediaset haurà d'indemnitzar a ITV amb set milions d'euros.Pasapalabra va començar la seva emissió l'any 2000 a Antena 3 i, el 2007, va signar amb Telecinco.