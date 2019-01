Troben un pèl del Julen al pou de Totalán

Continuen les tasques de recerca

Actualitzada 16/01/2019 a les 14:16

Els equips de rescat han trobat un pèl del Julen, el nen de dos anys que va caure en un pou el diumenge en Totalán (Màlaga), han informat fonts pròximes a les tasques de cerca.Es tracta d'un pèl trobat entre el material sòlid que s'ha anat extraient del pou, al qual se li ha practicat una prova d'ADN i que s'ha acarat amb el dels familiars.Segons les mateixes fonts, això implica que ara la prioritat dels treballs és continuar extraient el material sòlid, en el tercer dia de cerca del petit, que va caure el diumenge per aquest estret orifici de més de 100 metres de profunditat.A més, el director de la Guàrdia Civil, Félix Azón, ha explicat aquest dimecres als periodistes abans de participar en un desdejuni a Madrid que s'ha comunicat a la família que «existeixen restes biològiques amb una altíssima possibilitat que siguin del nen».«Això ens porta a confirmar l'estratègia de succionat del pou per a tractar d'aconseguir el lloc on es troba el menor», ha prosseguit Azón, que no obstant això ha insistit que es mantenen la resta d'opcions de rescat.En les últimes hores s'han iniciat treballs alternatius, en concret la construcció de dos túnels, un paral·lel al pou i un altre oblic, per a intentar arribar al lloc on es creu que es troba Julen a uns 80 metres de profunditat.