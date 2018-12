Les reaccions de l'oposició a Twitter al discurs de Cap d'Any de Torra

Fernández i Arrimadas titllen el President de «perill», Iceta diu que no s'ha adreçat «al conjunt de catalans» i Casado creu que el discurs és una «nova amenaça»

Como si del líder de la secta del sol se tratase, @QuimTorraiPla pretende un imposible (ninguna región de la Unión Europea tiene derecho a la autodeterminación) y llama a sus fieles a "rebelarse y sacrificarse" cuando la realidad se imponga. Un peligro. — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 30 de desembre de 2018

Torra se ratifica en el desafío separatista e insiste en seguir con el golpe. Ignora a la mayoría de los catalanes y pide a los suyos que se "rebelen". Mientras Sánchez no reaccione, tendremos a un peligro público al frente de la Generalitat. https://t.co/HODrzFgfgm — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 30 de desembre de 2018

.@socialistes_cat El discurs de Quim Torra és un discurs que no s’adreça al conjunt dels catalans i les catalanes. És un discurs ancorat en l’any 2017 i no pensat per a l’any 2019. No permet avançar cap a una solució acordada. I per tot això no és un discurs útil per avançar. — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 30 de desembre de 2018

Torra llama a la sublevación y arenga a la violencia para consumar la secesión en una nueva vuelta de tuerca. El independentismo está descontrolado y esta nueva amenaza no puede quedar impune, ¿a qué espera Sánchez para poner orden y preservar la unidad de España? 155 ya. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 30 de desembre de 2018

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha opinat que el president de la Generalitat ha actuat «com si fos el líder de la secta del sol» en el seu tradicional discurs de Cap d'Any que s'ha emès aquest diumenge. Fernández ha dit en un missatge a Twitter que el president del Govern pretén un «impossible» reivindicant el dret a l'autodeterminació de Catalunya, ja que, a parer seu, «cap regió de la Unió Europea» posseeix aquest dret. A més, ha criticat que el cap de l'executiu hagi cridat amb les seves paraules als seus «fidels» a «rebel·lar-se i sacrificar-se» quan la realitat s'imposi. «Un perill», ha conclòs.També s'ha pronunciat entorn el discurs del President la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, que ha opinat que el discurs de Cap d'Any ha suposat una ratificació del «desafiament separatista». La líder de Cs ha valorat en una piulada que el cap de l'executiu ha insistit en seguir «amb el cop», ignorant, d'aquesta manera, «a la majoria dels catalans». A més, segons Arrimadas, Torra ha demanat «als seus» que es rebel·lin. Davant d'aquest discurs, la dirigent de la formació taronja ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que «reaccioni» perquè sinó, hi haurà «un perill públic al capdavant de la Generalitat».Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha opinat que Torra no s'ha adreçat «al conjunt de catalans i catalanes» durant el missatge de Cap d'Any. El líder socialista ha lamentat en una piulada que el cap de l'executiu hagi pronunciat «un discurs ancorat en l'any 2017 i no pensat per a l'any 2019». A més, Iceta ha lamentat que les paraules del president «no són útils» per avançar «cap a una solució acordada» del conflicte català amb l'Estat espanyol.Per últim, el president del PP, Pablo Casado, ha reaccionat al discurs de Torra dient que aquest missatge suposa «una nova amenaça» per a l'Estat. Segons Casado, el President ha cridat a la revolta i ha arengat la violència per consumar la independència de Catalunya. En una piulada, el líder popular ha considerat que l'independentisme «està descontrolat» i ha demanat que les paraules de Torra no quedin «impunes». A continuació, Casado s'ha preguntat «a què espera» el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, «per posar ordre i preservar la unitat d'Espanya», tot demanat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i la suspensió de l'autonomia catalana.