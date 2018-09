La ministra de Sanitat va obtenir un màster a la Universitat Rey Juan Carlos de manera irregular, segons eldiario.es

Va superar amb nota la meitat de les assignatures tot i no assistir a classe

Actualitzada 10/09/2018 a les 09:29

La ministra de Sanitat, Carmen Montón, va obtenir un Màster en Estudis Interdisciplinars de Gènere a la Universitat Rey Juan Carlos I de manera irregular durant el curs 2010/11, segons informa aquest dilluns eldiario.es. L'actual ministra era aleshores diputada i portaveu d'Igualtat del PSOE i segons el mitjà digital hauria superat les assignatures amb nota –un 8,43- tot i no assistir a classes ni tractar amb professors. Concretament, hauria participat en sis assignatures d'un total de 12 més un treball final de màster, en què hauria obtingut tres excel·lents –un d'ells concedit per Enrique Álvarez Conde, implicat en el cas dels màsters del president del PP, Pablo Casado, i l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes- un notable i dos aprovats.Segons eldiario.es, la ministra va facilitar el treball de final de màster i va portar documentació sobre el curs, però professors amb qui el mitjà va contactar no recorden haver-li impartit el curs o haver-la vist a classe i d'altres que se li havien convalidat assignatures, com Feminisme i construcció de la identitat de gènere, que no tenia cap equivalent en la carrera de Medicina cursada anteriorment per Montón.A més, segons el diari, l'actual ministra no hauria cursat la meitat de les assignatures perquè es va incorporar al gener, un cop el Màster ja havia començat. En les primeres sis, hi consta un 'no presentat' i al juny va obtenir els tres excel·lents, un notable i dos aprovats. El màster va arrencar al setembre del 2010 però l'aleshores diputada socialista no va abonar la matrícula fins al desembre, quan estaven a punt d'acabar les primeres sis assignatures.La ministra ha anunciat que aquest matí oferirà una roda de premsa per respondre a la informació publicada pel mitjà.