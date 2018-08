El govern espanyol reclama a Torra que no faci «ultimàtums» i l'insta a aprofitar «l'oportunitat de diàleg»

Celaá assegura que el govern espanyol no s'ha plantejat el 155 i torna a rebutjar un referèndum sobre autodeterminació

Actualitzada 31/08/2018 a les 16:22

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha reclamat al president de la Generalitat, Quim Torra, que «rebaixi la seva tensió» i no estableixi «a mode d'ultimàtum» qüestions que «per res estan en un camí cap a la normalitat i la sortida d'un conflicte polític». En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celáa ha assegurat que el seu govern no ha tractat la possibilitat d'aplicar el 155 a Catalunya tot i que ha refermat l'avís del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La portaveu de l'executiu ha demanat que hi hagi «prou intel·ligència» al Palau d ela Generalitat per «aprofitar el passadís obert en la política», en referència a la via del diàleg. I ha tornat a rebutjar la possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació acordat. «No ens entabanaran, però donem una oportunitat al diàleg», ha conclòs.La portaveu ha assegurat que el govern de Sánchez no vol «escalades dialèctiques» però alhora ha avisat el president Torra que «ha de ser un president de tots els catalans». «El que volem és que el govern català rebaixi la seva tensió. No pot establir a mode d'ultimàtum qüestions que per res estan a un camí cap a la normalitat, la conclusió i la sortida d'un conflicte polític», ha afegit.Tot i l'advertiment de Sánchez d'aquest dijous, Celáá ha assegurat que l'aplicació del 155 «no s'ha mencionat ni ha estat objecte de debat» per part del govern espanyol. I ha apel·lat a la «intel·ligència» per aprofitar el que considera un «passadís obert en política».«Donem una oportunitat per les solucions. No creiem que tota la Catalunya sobiranista pensi exactament el mateix que Torra. Donem una oportunitat a la política perquè l'altre camí ja el coneixem», ha advertit.Preguntada per si és possible un referèndum acordat sobre l'autodeterminació, Celaá ha reiterat que el seu govern «no accepta un referèndum» perquè considera que «no és constitucional i no existeix a cap constitució del món». I ha assenyalat que la proposta de l'executiu espanyol és una reforma de l'Estatut i que això és el que es podria votar, no un referèndum d'autodeterminació.Celáa ha defensat que el seu govern està «fent política» i ha contraposat la seva actitud amb la de l'anterior executiu del PP. La portaveu ha assegurat que estan treballant per obrir camins per tenir interlocució i «saber el problema dels altres» i ha posta d'exemple que s'ha celebrat una reunió de la bilateral quan feia més de set anys que no es reunia. Un diàleg, però, marcat pels «límits de la llei». «No ens entabanaran però donem una oportunitat al diàleg», ha afegit.