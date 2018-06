Rafael Hernando qualifica Cuixart i Sánchez de «feixistes»

Actualitzada 27/06/2018 a les 11:39

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha acusat aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d’actuar en favor dels independentistes per pagar els vots favorables a la seva investidura, i l’ha emplaçat a «suspendre» la reunió del dia 9 de juliol amb el president de la Generalitat, Quim Torra, «fins que demani perdó per les seves ofenses al Rei». Hernando, que també ha demanat al president espanyol que aclareixi a la cambra si li sembla que Torra «és o no un supremacista xenòfob», també ha acusat el líder de Podem, Pablo Iglesias, de reunir-se amb «feixistes», en referència a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a qui va visitar al centre penitenciari de Soto del Real. En aquest marc, Hernando també ha acusat Sánchez de negar-se a aprovar un nou sistema de finançament perquè «sembla que es reserva per a un model bilateral per negociar amb els que li poden donar contraprestacions a aquesta cambra», i al ministre d’Exteriors, Josep Borrell, de permetre la reobertura de les «ambaixades» de la Generalitat, que segons ha dit «fomenten la hispanofòbia».