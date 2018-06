Cs demana a Sánchez tornar a aplicar el 155: «No podem tornar les mateixes armes als que han comès el cop d'Estat»

Villegas demana mantenir el control sobre les finances, els mitjans de comunicació, els Mossos i les ambaixades

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha demanat al nou president, Pedro Sánchez, que torni a aplicar el 155. Segons assegura, Torra i el nou Govern «són els mateixos» i no han «rectificat» la seva política. Per això, demana a les «forces constitucionalistes» que s'asseguin i que Sánchez prengui la iniciativa per tornar a instaurar el 155, que va decaure dissabte amb la presa de possessió dels consellers després de set mesos de vigència. Segons Villegas, caldria controlar les finances, els mitjans de comunicació públics, els Mossos i la política exterior. «No es poden retornar les armes als mateixos que van donar el cop d'Estat», ha manifestat. Villegas augura que, si no es pren aquesta mesura, el nou Govern seguirà els passos de l'executiu de Puigdemont. «No cal esperar a que donin un altre cop, creiem que es pot actuar», defensa.Sobre els pressupostos generals de l'Estat i com afecta el canvi de govern, Villegas ha afirmat que estudiaran les esmenes que es puguin introduir al Senat. «El nostre criteri no serà la venjança entre partits ni interessos de baixa volada», ha alertat, a la vegada que defensa que són uns bons pressupostos i que, gràcies a les mesures pactades amb el PP, «beneficien més de 13 milions d'espanyols». «Tota norma pot ser millorada, estudiarem les mesures que es puguin introduir i vigilarem les contrapartides que puguin haver-hi al darrera», ha afegit.