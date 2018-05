Sánchez fa un gest cap al PNB i es compromet a mantenir els pressupostos

Els nacionalistes bascos van pactar amb el govern espanyol una injecció de 540 MEUR en inversions a Euskadi

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha compromès durant el debat de la moció de censura a mantenir els pressupostos del PP si governa. Els pressupostos ja s'han aprovat al Congrés i estan pendents de l'aprovació del Senat. Sánchez diu que assumirà aquest pressupostos per «garantir la governabilitat» si arriba a la presidència del govern espanyol. El líder del PSOE ha retret al PP que, a 31 de maig, encara no tingui en vigor uns comptes per al 2018. «Convé tenir-ho en compte per posar en quarantena les apel·lacions que fan a l'estabilitat, com si vostès en fossin aliens», ha dit. El PSOE va votar en contra dels pressupostos el govern espanyol, aprovats amb els vots del PP, Cs i PNB la setmana passada a la cambra baixa. Els nacionalistes bascos van acordar, a canvi del seu suport, una injecció de 540 MEUR en inversions. Per tant, amb aquest compromís, Sánchez fa un gest buscant el suport del PNB en la votació de la moció de censura, que es farà divendres. La direcció del PNB es reuneix aquest dijous per decidir el seu posicionament a l'espera d'escoltar el discurs de Sánchez i els gestos que pugui fer cap a les seves reivindicacions.Per altra banda, durant el debat, Pedro Sánchez també s'ha compromès a dialogar amb el nou govern de Quim Torra. «Volem restablir ponts amb totes les Comunitats Autònomes, assentar les bases per normalitzar les relacions i iniciar el diàleg entre el govern d'Espanya i el nou Govern de Catalunya», ha dit Sánchez. Un missatge que ha estès també al Govern d'Euskadi. PNB, ERC i PDeCAT havien demanat gestos al PSOE i han manifestat que no decidirien el seu vot fins que escoltessin el discurs. En el cas del PNB, també ha dit que mantindria els pressupostos del PP, on els nacionalistes bascos han acordat 540 MEUR en inversions. Sánchez ha dit que adreça la moció de censura als 350 diputats de la cambra i s'ha compromès, si governa, a articular «consensos bàsics» per atendre urgències socials, territorials i ambientals. Llavors, un cop «restituïda la normalitat institucional», ha dit que convocarà eleccions però sense posar cap data.En relació al diàleg amb Catalunya, el secretari general del PSOE ha dit que «rebutja» el pensament plasmat pel president Torra en alguns escrits però que, si governa, s'hi reunirà per estendre «ponts de diàleg» per solucionar un conflicte polític que, segons Sánchez, ha generat el PP. Ha acusat els populars de protagonitzar una «estratègica suïcida» confrontant territoris per arribar a la Moncloa (en referència al recurs de l'Estatut) i ha dit que ara «ho estan pagant en pròpia pell, com també la resta de la ciutadania». «Va recórrer al TC i aquell Estatut no el va votar la ciutadania i tenim un problema polític que cal resoldre», ha manifestat. Sánchez s'ha compromès a defensar la diversitat territorial. «Crec que Espanya és una nació però que dins també hi ha territoris que se senten nació i que poden conviure junts, em comprometo a garantir la integritat territorial dins la Constitució», ha manifestat. A més, ha dit que oferirà a tots els grups posar-se a treballar amb els pressupostos del 2019 i ha tret importància a començar a governar amb els comptes del PP. Sánchez destacat que l'execució dels comptes actuals només serà per a mig any.