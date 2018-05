Sáenz de Santamaría: «El 155 s'aixecarà perquè complim les lleis però el Govern no podrà fer el que cregui convenient»

La vicepresidenta del govern espanyol diu al PSOE que s'ha de ser «massa irresponsable» per impulsar una moció de censura

Actualitzada 30/05/2018 a les 10:05

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmat a la sessió de control al Congrés que aixecaran el 155 i ha presumit de complir les lleis. A preguntes del diputat de Podem Josep Vendrell, ha dit que ells «a diferència de Podem sí que complim les lleis» i que, un cop Torra ha modificat els consellers, el 155 decaurà. Ara bé, ha llençat un missatge al president de la Generalitat, Quim Torra, i ha alertat que estaran atents a tota l'acció de Govern. «Però el Govern no podrà fer el que cregui convenient i haurà de complir les lleis», ha manifestat. Sáenz de Santamaría insisteix que les paraules de Torra són «supremacistes i xenòfobes» però que estaran «pendents dels fets». Vendrell ha acusat el PP de no tenir «decència democràtica» i els ha demanat que «marxin d'una vegada». També ha demanat que s'aixequi la intervenció econòmica. Sobre la moció de censura del PSOE que es debat a partir de dijous, Sáenz de Santamaría ha acusat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, de ser «massa irresponsable» d'impulsar una moció de censura amb els efectes econòmics que això suposa. «L'economia està començant a manifestar els problemes que pot generar les iniciatives de Sánchez, amb el que ens ha costat arribar aquí s'ha de ser massa irresponsable per fer el que pretén», ha manifestat al Congrés.En declaracions a 'La Sexta', la vicepresidenta ha acusat al secretari general del PSOE de no avaluar els efectes que tindria la moció de censura i ha dit que es mou només per «ànsies» de poder. «Espanya ha fet molts esforços en aquests anys com perquè les ànsies de poder d'uns ens col·loquin en una situació que no agrada a ningú», ha afegit.