Pedro Sánchez ja ha parlat amb PNB, Podem i ERC sobre la moció de censura

El líder del PSOE ofereix a la resta de grups consensuar la data de les eleccions

Actualitzada 29/05/2018 a les 12:45

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ja ha mantingut els seus primers contactes en el marc de la ronda que ha de fer per aconseguir els suports necessaris a la moció de censura. Ho va fer aquest dilluns a la nit –després de presidir el Comitè Federal del PSOE- amb el portaveu d’ERC a Madrid, Joan Tardà, i amb el president del PNB, Andoni Ortuzar, i aquest dimarts amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, segons han informat fonts dels respectius equips. Pel que fa al PDeCAT, els contactes s’han limitat fins ara a l’enviament de missatges. Sánchez necessita 176 vots al Congrés per fer prosperar la moció de censura, tot i que de moment només té garantits els 85 del seu grup parlamentari i els 71 de Podem. Per assolir la fita hauria de comptar o bé amb el suport de Ciutadans, que ja li ha negat, o bé amb les forces independentistes (ERC i PDeCAT) i el PNB, que acaba d’aprovar els pressupostos de Mariano Rajoy. Sobre la taula el missatge que li van llançar aquest dilluns els seus barons al Comitè Federal del PSOE, on els màxims representants dels socialistes espanyols van expressar el seu suport a la moció de censura però li van exigir que no entauli negociacions amb les forces independentistes. Aquest dimarts Sánchez ha reunit el grup parlamentari del PSOE al Congrés i ha llançat un missatge a la resta de formacions, a les que ha ofert «consensuar» entre «tots» la data de les eleccions un cop prosperi la moció de censura. En aquest marc, ha demanat a Rivera que tingui present «les conseqüències per a la democràcia espanyola» d’un eventual ‘no’.La clau un cop més recau en els cinc diputats del PNB que son necessaris perquè la moció de censura assoleixi els 176 vots necessaris (i Sánchez només en sumaria 175 amb Podem, ERC i PDeCAT) per aconseguir fer fora Mariano Rajoy de La Moncloa. De moment els nacionalistes bascos no avancen el seu vot. El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va assegurar que encara existeixen «moltes incògnites» sobre aquesta moció de censura, entre altres, el plantejament que Sánchez fa sobre Euskadi o «la solució que té per a la situació tan complexa que hi ha a Catalunya».En declaracions als mitjans, Esteba ha explicat que el PNB «no ha decidit encara la seva posició sobre la moció de censura». «De moment només hem rebut una trucada ahir a la nit de Pedro Sánchez a Andoni Ortuzar, i encara hi ha moltes incògnites per esvair».Sánchez tampoc té el ‘sí’ confirmat ni dels nou diputats d’ERC ni dels vuit del PDeCAT. Els republicans van rebaixar aquest dilluns les manifestacions del portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, donant per fet el seu ‘sí’ si Sánchez es comprometia a «corregir i desdir-se d’algunes ofenses que han estat molt vergonyants». Fonts d’ERC han apuntat que en el transcurs de la conversa entre Sánchez i Tardà, el líder del PSOE va designar com a interlocutor el secretari d’Organització dels socialistes espanyols, José Luis Ábalos, que podria esdevenir com l’encarregat d’establir també els contactes amb el PDeCAT.Precisament el PDeCAT també manté la incògnita del seu vot. El portaveu al Congrés, Carles Campuzano, ha apuntat que la seva formació es va presentar a les eleccions amb el mandat de fer fora Rajoy, però caldrà «escoltar» primer el plantejament de Pedro Sánchez, que ha donat suport a l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.El líder dels socialistes espanyols té una clara limitació en aquests contactes: la negativa dels seus propis barons a qualsevol mena de negociació amb les forces independentistes. El secretari general del PSOE va provar de serenar els ànims aquest dilluns al Comitè Federal demanat als seus membres que no reaccionin a les provocacions dels qui li retreguin el suport dels independentistes, i prometent alhora que el seu serà un govern «constitucional».