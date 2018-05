El líder del PSOE no descarta el suport dels independentistes per tirar endavant la moció

Actualitzada 25/05/2018 a les 13:50

Resposta a Cs

Acceptaria els vots dels independentistes

El text de moció

Com funciona la moció de censura?

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat que convocarà eleccions si guanya la moció de censura però abans vol governar per «recuperar la normalitat institucional, l'estabilitat, netejar de corrupció les institucions i atendre les urgències socials». Per tant, no recull el guant de Cs, que ha dit que li donarà suport sempre que vagi a les urnes d'immediat. Sánchez no ha descartat el suport dels partits independentistes i ha assegurat que la moció va dirigida «als 350 diputats». «Els demano responsabilitat i generositat per treure entre tots Espanya del fangar de la corrupció», ha manifestat. Sánchez ha criticat durament Rajoy per no haver assumit «cap responsabilitat» després de la sentència de la Gürtel i ha dit és «l'únic responsable» de la situació de «desafecció política, crisi institucional i crisi de confiança per part de l'opinió publica», ha declarat. El PSOE ja ha registrat aquest matí la moció de censura i ho ha comunicat al rei Felip VI.El líder del PSOE ha reunit d'urgència l'executiva per comunicar-los que havia registrat una moció de censura contra Rajoy. Segons Sánchez, la decisió comptat amb un «suport en ple» de l'executiva. El secretari general dels socialistes ha carregat contra el PP i Rajoy després de la contundència de la sentència del cas Gürtel, que considera provat que va existir un «autèntic i eficaç sistema de corrupció institucional» entre el PP i el Grup Correa «a nivell central, autonòmic i local» i avala que va existir una 'caixa B'. El PP ha estat condemnat a títol lucratiu a retornar 245.000 euros.Segons Sánchez, el PP tenia «una altra oportunitat» per «assumir responsabilitats» davant una sentència que qualifica de «demolidora». Veient que el PP no ha fet el pas, ha defensat que «per responsabilitat» han hagut de registrar la moció de censura per fer fora Rajoy.«La sentència ha generat indignació, alarma, deteriorament de la reputació d'Espanya i ha provocat una crisi institucional d'extrema gravetat», ha valorat. Sánchez, a més, considera que «l'únic responsable» de la situació és Rajoy.Davant l'anunci de la moció de censura, diversos partits s'han posicionat. Un dels aliats que necessita el PSOE per aconseguir els 176 vots necessaris és Cs. El secretari general, José Manuel Villegas, ha demanat a Rajoy que convoqui eleccions però, si no ho fa, anuncia que donaran suport a una moció «instrumental» del PSOE només si té el mateix objectiu: portar els ciutadans a les urnes.Sánchez, però, ha descartat aquesta urgència per anar a eleccions. Ha assegurat que la moció és «constructiva» i té com a objectiu formar «un govern del PSOE» i ha avançat que abans de parlar d'eleccions el PSOE té «una fulla de ruta clara». «Primer cap recuperar la normalitat institucional al país, regenerar la vida democràtica i posar en marxa l'agenda social», ha valorat. Per a Sánchez, l'objectiu és «netejar de corrupció» les institucions espanyols. No ha aclarit, però, si per aconseguir aquest objectiu esgotaria la legislatura.Fins al moment, ja han anunciat públicament el suport (ara o en anteriors situacions) Podem, ERC i PDeCAT i EH-Bildu. La suma d'aquests diputats, si es produís, és de 175 i deixa el PSOE a un únic vot de la majoria absoluta que necessita per guanyar la moció. De moment, el PNB s'ha mostrat disposat a parlar amb Sánchez però no ha aclarit quin seria el sentit del seu vot.Preguntat sobre si està disposat a arribar fins al final amb la moció i acceptar el suport dels partits independentistes, Sánchez no ha tancat la porta. Ha recordat que tant la presidenta del Congrés com els pressupostos generals de l'Estat han estat aprovats amb el suport «dels nacionalistes». En aquest sentit, ha aclarit que es dirigeix «als 350 diputats del Congrés» sense deixar fora, doncs, el suport dels independentistes.«Serà un govern del PSOE per defensar i fer defensar la Constitució, la sobirania nacional, la integritat territorial i la convivència entre els pobles d'Espanya. És el meu compromís i saben vostès que compleixo amb la meva paraula», ha sentenciat.En el text registrat al Congrés, Sánchez argumenta la moció perquè considera que fins al moment Rajoy ha «eludit qualsevol tipus de responsabilitat política». Per al PSOE, la sentència de la trama Gürtel posa de relleu «una clara deixadesa de les seves responsabilitats polítiques». També recorda que a la sentència el tribunal dubta de la «credibilitat» de Rajoy com a testimoni del judici i i diu que això és «encara més greu».Per al PSOE, la sentència i els «fets provats» obliguen a exigir «responsabilitats polítiques» a Rajoy. «La permanència a la presidència del màxim responsable d'una formació política declarada judicialment com part d'un autèntic sistema de corrupció institucional afectaria greument la credibilitat de la presidència i del govern», recull el text de la moció, que afegeix que es fa el pas per «recuperar la dignitat de les institucions i restablir la imprescindible estabilitat política».Un cop registrada al Congrés, el reglament estipula que a Mesa haurà de comprovar que reuneix tots els requisits i l'haurà d'admetre a tràmit. Tot seguit, ho haurà de posar en coneixement del president del govern espanyol i els portaveus dels grups parlamentaris. Llavors, el reglament recull que hi ha un termini de dos dies en cas que altres grups vulguin impulsar mocions alternatives.El reglament de la cambra baixa també determina que és la presidenta, Ana Pastor, l'encarregada de fixar la data de la votació, que haurà de ser com a mínim passats cinc dies des del registre de la moció. Per aprovar-se, cal que s'aconsegueixi una majoria absoluta (176 diputats).En cas de prosperar, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, ho posarà en coneixement «immediatament» en coneixement del rei i del president del govern espanyol. El candidat alternatiu que ha impulsat la moció de censura queda investit de manera automàtica i no cal cap altra votació.