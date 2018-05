Assegura que la moció «debilita Espanya» i li retreu que la pretengui aprovar amb el vot dels independentistes

Actualitzada 25/05/2018 a les 15:33

No avançarà eleccions de mutu propi

La moció «debilita Espanya»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha comparegut aquest divendres de manera extraordinària a La Moncloa per respondre a la presentació d’una moció de censura per part del PSOE que segons el seu criteri «debilita Espanya» i que respon als interessos personals de Pedro Sánchez, que vol ser president «a qualsevol preu i amb qui sigui». Rajoy, que ha recordat que Sánchez només la podria fer prosperar amb el doble suport de Podem i Cs o bé amb les forces independentistes, ha respost negativament la demanda de Ciutadans de convocatòria d’eleccions anticipades. «Del que depengui de mi la legislatura durarà quatre anys», ha afirmat tancant la porta a una convocatòria dels comicis. Ha ironitzat també que de nou el líder del PSOE pretengui governar «amb 84 escons» i ha rebatut recordant que la moció de censura ja s’ha traduït en una caiguda de la borsa i un augment de la prima de risc. Fonts del seu equip s’han mostrat desafiants amb Sánchez en conversa amb els periodistes: «Que presentin la moció de censura i ja veurem» –apuntaven- perquè «nosaltres hem guanyat la confiança de la cambra fa 72 hores al debat dels pressupostos» i «no hem de fer res». «Qui ha de dir ara que farà és Sánchez, i qui està a examen és ell, el seu programa i els seus suports», han sentenciat.El president espanyol ha destacat que la moció de censura arriba després de l’aprovació dels «millors pressupostos» al Congrés dels Diputats que, segons ha assegurat, dotaven «d’estabilitat» a l’Estat en un moment de «dificultat» per a Espanya per l’aplicació del 155 a Catalunya.Per tant, segons el president espanyol, la moció de censura va «contra l’estabilitat a Espanya», «perjudica la recuperació econòmica» i «és dolenta per a Espanya i els espanyols perquè introdueix incertesa i és lesiva per al futur de tots els ciutadans».Per Rajoy, la iniciativa respon únicament a «l’interès del senyor Sànchez» que «va perdre les eleccions i va obtenir 84 escons», que «esta buscant el seu lloc a la política espanyola». «No té cap altre objectiu que Sánchez sigui president del govern a qualsevol preu i amb qui sigui», ha dit.En aquest marc, el president espanyol ha recordat que Sánchez només té dues opcions per fer prosperar la moció de censura: pactar amb Cs i Podem, «o bé amb ERC, el PDeCAT dels senyors Puigdemont i Torra, Bildu i Compromís».«Com es pot entendre perfectament, qualsevol govern construït amb aquests suports és inviable, i Sánchez ho sap però li és igual», ha sentenciat abans d’acusar el líder del PSOE a actuar sense tenir en compte que «algunes forces que li donaran suport són independentistes».«Qualsevol dia el veurem pactant amb el senyor Puigdemont», ha sentenciat.Rajoy també ha deixat clar que no té cap intenció de convocar eleccions anticipades. Ha recordat que ell és partidari que les legislatures durin quatre anys d’acord als «interessos generals» i tal com marca la Constitució.«Del que de mi depengui totes les legislatures duraran 4 anys, perquè això dona certesa i el que no es pot fer és governar amb 84 escons i amb el suport alhora de podem i Cs o de totes les opcions a les que he fet referència», ha dit.En aquest sentit, ha afirmat que la moció de censura «clarament debilita Espanya» i «perjudica els interessos generals dels espanyols». «Jo crec que el govern ha estat capaç de generar confiança i credibilitat i per això els ciutadans li van tornar a fer confiança i el 2016 li van donar més suport que el 2015», ha dit.