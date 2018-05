Iceta dona suport a Sánchez i crida a oferir «una alternativa de progrés per a Espanya»

L'executiva del PSOE es reuneix aquest divendres per analitzar si impulsa una moció de censura contra Rajoy

Actualitzada 25/05/2018 a les 10:30

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha mostrat a través d'una piulada tota la seva «confiança» i «suport» al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i a la comissió executiva federal dels socialistes que aquest divendres estudiaran en una reunió extraordinària la possibilitat de presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy després de la sentència de Gürtel, que condemna el PP. Per Iceta aquest és un «moment transcendental». «La nostra responsabilitat és oferir una alternativa de progrés per Espanya», ha assegurat el primer secretari del PSC tot afegint: «no fallarem». Els socialistes espanyols abordaran la qüestió a partir de les 11 del matí després d'una jornada en què no han reaccionat –com sí que ho han fet la resta de partits- a la sentència del cas Gürtel que condemna el PP com a partícip «a títol lucratiu» de la trama.El PSOE només ha fet públic un breu comunicat d'una sola frase sobre aquesta qüestió, que assegura que «el PSOE considera inacceptable la resposta del PP i el govern davant la sentència del 'cas Gürtel' que implica políticament el president del govern i del PP, Mariano Rajoy».Dijous, el govern espanyol i el PP es van afanyar a destacar que la sentència no és ferma i que no afecta en cap cas ni l'executiu de Rajoy ni tampoc la direcció actual del PP. Entre les opcions que els socialistes tindran sobre la taula aquest divendres hi ha una moció de censura que per prosperar hauria de comptar o bé amb el suport de Podem i Ciutadans alhora -difícil si es té en compte les incompatibilitats que es van demostrar durant la fallida investidura de Sánchez- o bé amb Podem, ERC, PDeCAT i PNB -difícil també si es té en compte que els nacionalistes bascos acaben d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat apel·lant a la «responsabilitat».