Pedro Sánchez: «L'elecció del senyor Torra ha destapat les vergonyes racistes del secessionisme»

El secretari general del PSOE equipara el president als moviments europeus d'extrema dreta xenòfoba

Actualitzada 21/05/2018 a les 15:00

Crida a la unitat a Podem i Ciutadans

«L'elecció del senyor Torra ha destapat les vergonyes racistes del secessionisme». Ho ha dit aquest dilluns el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, qui també ha equiparat el president als moviments europeus d'extrema dreta xenòfoba. Sánchez ha assegurat la crisi econòmica no va fer que «representació institucional important» d'un «corrent xenòfob i supremacista» a Espanya, però ha dit que «això ja ho tenim» amb l'arribada de Torra a la presidència del Govern. «El senyor Torra no és més que un racista al front de la presidència de la Generalitat». Sánchez ha fet aquestes declaracions en referència als polèmics tuits i escrits publicats per Torra abans de ser president. Pel que fa al futur de l'aplicació del 155, Sánchez ha declarat que «totes les opcions estan sobre la taula i totes les opcions estan contemplades».Sánchez ha dit que tant «ultraconservadores i racistes» són les declaracions de Vox com les de Torra. Davant del «secessionisme i el supremacisme que representa Torra», Sánchez ha dit que cal fer «pedagogia» i «explicar a la ciutadania espanyola i catalana que el desafiament no és aliè a la Unió Europea i que durarà temps». «Catalunya necessita un president de la Generalitat que governi, no un racista», ha insistit. «Qui prolonga el 155 és el senyor Torra», ha reblat.D'altra banda, el secretari general del PSOE ha fet una crida a la «unitat» dirigida a Units Podem i a Ciutadans, perquè defensin la Constitució i assumeixin el seu rol de «partits d'Estat».