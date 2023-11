Un 60% de catalans està a favor de la llei d'amnistia, segons el CEO

El 31% d'enquestats creu que la independència és la millor relació amb Espanya, la xifra més baixa des del 2012

Actualitzada 17/11/2023 a les 14:13

Un 60% de catalans està a favor de la llei d'amnistia, segons el tercer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), presentat aquest divendres. Per contra, un 31% dels enquestats està en contra d'impedir que les causes judicials relacionades amb el procés decaiguin. L'estudi, que es va elaborar entre el 9 d'octubre i el 7 de novembre, és a dir, abans de l'acord sobre la llei, reflecteix que la majoria de simpatitzants de tots els partits menys PP, Vox i Cs estan a favor de la mesura. D'altra banda, el 31% dels enquestats creu que la independència és el millor tipus de relació entre Catalunya i Espanya, la xifra més baixa des del febrer del 2012. Els partidaris de continuar com a Comunitat Autònoma també sumen el 31%.



Els qui prefereixen continuar com a Comunitat Autònoma atrapen als independentistes

Pitjor valoració del Govern en un any

Junqueras i Urtasun, els líders més ben valorats

El suport a l'amnistia per les causes relacionades amb el 9-N i l'1-O és transversal entre les persones que es consideren d'esquerres. Tant és així que un 83% dels qui se situen més ancorats a l'esquerra en són partidaris, una xifra similar als qui es defineixen de centre-esquerra (78%). Pels que fa als de centre, els suports a l'amnistia (49%) continua sent favorable als detractors (41%), però per un marge més estret, mentre que la balança es decanta cap al No (49% a 43%) entre els de centre-dreta. Els qui creuen tenir una ideologia més clarament de dretes, els qui refusen la iniciativa superen els dos terços (69% a 30%).Per partits, un 94% dels simpatitzants tant d'ERC, com de Junts i la CUP aposten pel perdó general a les causes judicials vinculades al procés, així com el 83% de votants d'En Comú Podem. De manera més ajustada, els qui diuen votar al PSC també diuen Sí a l'amnistia (49% a 41%). En la línia de les seves direccions polítiques, els simpatitzants de Cs (59%), el PP (75%) i Vox (81%) es decanten per rebutjar la mesura.Els resultats de l'últim baròmetre del CEO també reflecteixen la dada més baixa en 11 anys de preferència per la independència com a forma ideal de la relació entre Catalunya i Espanya. Amb un 31% de suports, encara és l'opció més popular, però el marge de què ha disposat respecte a les altres opcions al llarg dels anys ha desaparegut. Els partidaris d'una Comunitat Autònoma també sumen el 31%, mentre que els qui defensen una Espanya federal sumen el 23%, i els qui advoquen per convertir Catalunya en una regió, el 7%. L'opció independentista va tocar sostre el novembre del 2013 (48,5%) i ha estat la preferent ininterrompudament des de febrer del 2012 – mai des de llavors havia estat tan a prop de perdre el primer lloc.A més, en un hipotètic referèndum binari d'independència, un 41% de la ciutadania votaria Sí, mentre que un 52% apostaria pel No. Els suports pel vot afirmatiu se situen en mínims des de l'inici de la sèrie històrica, el 2015, mentre que els del negatiu, en màxims. Els que agafarien la papereta del Sí van tocar sostre en el baròmetre d'octubre del 2017, amb un 49% dels enquestats, per un 43% de contraris.Per partits, un 88% de simpatitzants de la CUP votarien Sí, una proporció similar als d'ERC (82%) i Junts (82%). La resta de partits són en general contraris a la independència, incloent En Comú Podem (32%), el PSC (12%), Vox (8%) i el PP (6%).En qualsevol cas, el 73% dels participants a l'estudi són favorables a la celebració d'un referèndum, per un 21% que són contraris.El CEO també pregunta per la independència unilateral, que rep el suport del 10% dels votants, mentre que la via de la plena sobirania pactada té el 30% de suports. Els partidaris d'una negociació que acabi amb la unitat d'Espanya reuneix el 32% dels enquestats, mentre que els qui volen el mateix resultat però sense negociació tenen l'11% de suports.D'altra banda, l'última enquesta també reflecteix que el 50% de persones aproven la gestió del Govern –quatre punts menys que en el baròmetre anterior i la pitjor dada en un any–, mentre que el 46% el suspèn. La nota mitjana que els ciutadans donen a l'executiu és de 4,1 punts sobre 10. Pel que fa al govern espanyol, la nota mitjana és de 3,7 i el 56% de persones en suspenen la gestió.Pel que fa a la valoració de líders, Oriol Junqueras (ERC) i Ernest Urtasun (Sumar) són els més ben valorats, però amb un 4,9, així que la totalitat dels dirigents suspenen. Míriam Nogueras (Junts) treu un 4,8, mentre que Pere Aragonès i Jéssica Albiach obtenen un 4,6, per davant de Salvador Illa (4,5), Carles Riera (4,3), Miquel Iceta (4,2), Laia Estrada (4,2) i Carles Puigdemont (4,0). A molta distància, es queden Lorena Roldán (2,3), Jordi Cañas (2,2), Alejandro Fernández (2,1), Ignacio Garriga (1,8) i Carlos Carrizosa (1,7).