El PSC avisa el Govern que si no compleix els acords per la B-40 i el Hard Rock serà «molt difícil» pactar pressupostos

Romero celebra els bons resultats que el CEO els dona però diu que només és «una foto fixa» i cal «seguir treballant»

Actualitzada 17/11/2023 a les 12:48

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, ha avisat el Govern de la Generalitat que si no compleix els compromisos de signar el conveni de la B-40 i d'aprovar el PDU definitiu per al Hard Rock serà «molt difícil» pactar uns nous pressupostos amb els socialistes. En una roda de premsa al Parlament ha advertit l'executiu que aquests dos projectes, que ja estaven inclosos al pacte per als comptes del 2023, són «imprescindibles» i ha insistit que «quan es diu una cosa, s'ha de complir». D'altra banda, Romero ha celebrat els resultats que els augura el CEO a les eleccions catalanes, amb fins a 45 diputats, però ha remarcat que no es poden confiar i que cal «seguir treballant».



Pressupostos

Sequera

Just aquest divendres el CEO ha publicat el seu darrer baròmetre d'opinió política, segons el que el PSC guanyaria amb claredat les eleccions al Parlament amb 39-45 escons per davant d'ERC que es quedaria amb entre 29-34. Junts seria la tercera força a la cambra catalana amb 19-24. Romero ha celebrat el «bon» resultat però ha remarcat que l'enquesta «és una foto fixa del moment» i que el que cal és «seguir treballant». «Hem de ser prudents, humils i continuar treballant fent oposició i sent l'alternativa», ha insistit.Romero ha recordat que de moment els socialistes no han fet cap reunió formal per començar a negociar els pressupostos per a l'any vinent i ha explicat que tot i que van fer una breu trobada amb el Govern on la intenció de l'executiu era encetar converses, el PSC els va advertir que fins que no es complís els compromisos adquirits ens els passats comptes no negociarien res. «No posarem el carro davant dels cavalls», ha resumit Romero, que ha subratllat que si no hi ha «un compliment majoritari» de l'acord, serà «molt difícil» entrar a la negociació.Encara que la socialista ja ha admès que és «molt difícil» que en un mes i mig s'arribi al 100% de l'execució pressupostària prevista, sí que ha demanat que «una gran part estigui executada o com a mínim iniciada». En aquest punt s'ha referit concretament al conveni de la B-40 i al PDU del Hard Rock, que van ser unes qüestions que ja van encallar les negociacions dels últims pressupostos. Ara els socialistes han advertit que són projectes «imprescindibles» per a ells i que mentre no es compleixi pactes com aquests estaran «a l'espera i amb certa desconfiança i incredulitat».Un tercer projecte que estava inclòs al passat acord era la creació d'una comissió tècnica que permeti abordar el nou model aeroportuari després del debat suscitat per la possible ampliació de l'aeroport. Segons Romero no estan insistint tant en aquesta proposta perquè és un gest «molt més senzill». A més, ha remarcat que caldrà esperar que es configuri els nous ministeris del govern espanyol.D'altra banda, Romero s'ha referit a les possibles noves restriccions que el Govern podria aprovar per fer front a la sequera. Sobre quin serà el posicionament dels socialistes, ha remarcat que «un partit responsable ha de donar suport en una situació límit». «No per ajudar el Govern, sinó per ajudar Catalunya en una situació greu», ha matisat Romero. En aquesta línia, ha subratllat que validar les mesures de l'executiu «no és incompatible» amb criticar la gestió d'ERC al capdavant de l'actual Govern i de Junts en anteriors executius.