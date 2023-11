Tres detinguts relacionats amb la mort violenta d'un home a Badalona

Almenys una persona hauria agredit la víctima amb una arma blanca a la plaça Pep Ventura de la localitat

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes i una dona presumptament relacionats amb la mort violenta d'una altre home a Badalona (Barcelonès). Un dels detinguts, segons han relatat testimonis dels fets a l'ACN, seria menor d'edat. Els fet van passar la nit de dilluns, al voltant de les 22.00 hores, a la plaça Pep Ventura de la població. Segons han apuntat fonts policials, diverses persones van agredir la víctima amb una arma blanca. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar l'home a l'hospital on ha mort hores després a causa de les ferides. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació. Els arrestos els han fet agents de la unitat de paisà de la comissaria de Badalona.



Segons testimonis presencials dels fets, l'incident s'hauria originat quan un home, veí del barri, estaria a la plaça passejant el seu gos i hauria vist com un dels detinguts, menor d'edat, estaria molestant una dona que es trobava asseguda en un banc. En sortir en la seva defensa, el noi s'hi hauria encarat, i la víctima hauria propinat un cop de puny o una bufetada al menor, que després hauria marxat del lloc dels fets.Poc després, però, hauria tornat acompanyat del seu germà i la parella d'aquest, tots dos majors d'edat. L'home li hauria propinat diverses ganivetades a l'esquena i el costat, deixant-lo malferit i dessagnat-se a terra; l'agressor, la seva parella i el menor haurien fugit.Tot i traslladar-lo a l'hospital, va acabar morint per les greus ferides. Mentrestant, la descirpció dels testimonis va permetre a la policia identificar, localitzar i detenir els tres sospitosos.Aquest dimarts al matí, dues noies han posat un ram de flors a l'arbre on l'home va caure malferit amb un penjoll, i on encara s'hi aprecien les restes de sang tant a terra com el tronc.