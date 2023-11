Mas afirma que l'amnistia posa «el comptador a zero» i diu que obre «una nova oportunitat» per resoldre el conflicte

L'expresident creu que «queda obert el camí» perquè les defenses de Pujol i de Borràs intentin incloure'ls a la llei

Actualitzada 14/11/2023 a les 11:31

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha remarcat que la llei d'amnistia «posa el comptador a zero» i «obre una nova oportuntiat» per resoldre el conflicte polític. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha afirmat que la llei «s'ha negociat bé» i ha dit que «tot i la desconfiança» cal treballar en aquesta «nova possibilitat». D'altra banda, Mas ha apuntat que «intueix» que en aquesta llei «queda obert el camí» perquè les defenses tant de la presidenta de Junts, Laura Borràs, com de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol puguin ser-hi inclosos.



Negociació de Junts

Feina de l'independentisme

Mas ha recordat que a una llei d'amnistia no s'hi pot parlar de figures concretes però ha subratllat que si les defenses poden acreditar que hi ha hagut «un abús de poder per part de l'Estat orientat a desgastar figures» podrien argumentar la seva inclusió a la llei.L'expresident ha justificat que no s'hagi incorporat el concepte de 'lawfare' a la norma perquè, segons creu, això «hauria evitat que la llei fos definitiva» perquè no hauria passat «el filtre» del TC. En qualsevol cas, ha recordat que a l'acord del PSOE i Junts s'hi contempla que es constitueixi comissions d'investigació que, si conclouen que hi ha hagut casos de 'lawfare', obrin el camí per incloure-les a l'amnistia.En canvi, el cas que sí que cobreix aquesta llei és la causa al Tribunal de Comptes oberta contra la política exterior del Govern de la Generalitat del 2012 al 2017, amb Artur Mas com a afectat. Segons Mas, hi entra «de ple» i ha apuntat que, encara que s'acabi jutjant, «decaurà».D'altra banda, Mas ha recordat que en plena negociació va demanar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que en les converses fos «exigent però no intransigent». Segons creu, ha complert aquesta màxima perquè «ha estat exigent però no s'ha instal·lat en el punt de 'o tot o res'». «Alguns poden preferir la coherència pura i dura i mantenir una posició absolutament ferma, mentre que altres poden pensar que el terreny de joc és el que é si s'ha d'aprofitar, perquè això no passa gaires vegades», ha explicat.De fet, Mas ha valorat positivament la posició de Junts tant en la negociació com en el moment polític actual i ha remarcat que la formació està demostrant que «és capaç de fer pactes bastant polièdrics». Admet que això pot comportar «alguna decepció i alguna crítica» però ha recordat que «la política fonamentalment comporta això». Ara, creu, Junts està fent «el que convé al país», tot i que remarca que això no implica «que s'arribi a la independència més aviat».Per a l'expresident, l'independentisme català té «un munt de feina per fer» si vol «ser creïble de debò». Segons diu, cal «un objectiu comú, un camí compartit, lideratges reconeguts que confiïn entre ells i una unitat d'acció que ha brillat per la seva absència». «Si es fa una lectura correcta i més a prop de terra i de la realitat, es sabrà recompondre», ha afirmat.